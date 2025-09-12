neversol kaina (NEVER)
neversol (NEVER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NEVER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEVER kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEVER per pastarąją valandą pasikeitė -1.14%, per 24 valandas – +0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė neversol rinkos kapitalizacija yra $ 55.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NEVER apyvartoje yra 79.38B vienetų, o bendras kiekis siekia 99988942273.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.93K
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.42%
|30 dienų
|$ 0
|-55.80%
|60 dienų
|$ 0
|-22.93%
|90 dienų
|$ 0
|--
$NEVER is a groundbreaking project that brings the power of memes to the Solana network, revolutionizing the way we perceive and interact with digital assets. Built on the Solana blockchain, $NEVER leverages the speed and scalability of Solana to create a vibrant and dynamic meme economy. Key Features: Meme NFTs on Solana: $NEVER introduces a unique collection of meme-inspired non-fungible tokens (NFTs) on the Solana blockchain. These NFTs capture the essence of internet culture and enable users to own, trade, and showcase their favorite memes in a decentralized and secure environment. Community-driven Governance: $NEVER is more than just a collection of memes; it's a community-driven project where users actively participate in governance decisions. Holders of $NEVER tokens have the power to propose and vote on changes to the platform, ensuring a democratic and inclusive ecosystem. Liquidity Pools and Staking: Users can engage with $NEVER through liquidity pools and staking mechanisms. By providing liquidity to meme pairs or staking $NEVER tokens, users can earn rewards, fostering a dynamic and participatory community. Meme Farming: $NEVER introduces the concept of "meme farming," allowing users to cultivate and grow their meme collections over time. The more active and engaged a user is within the $NEVER ecosystem, the greater their potential for cultivating rare and valuable meme NFTs. Cross-Platform Compatibility: $NEVER is designed to be accessible across various platforms, making it easy for users to interact with the meme economy seamlessly. Whether through web platforms, mobile apps, or browser extensions, $NEVER ensures a user-friendly experience for all. Dynamic Marketplace: The $NEVER marketplace serves as a hub for meme enthusiasts, providing a space for buying, selling, and trading meme NFTs. The marketplace is driven by the community, with decentralized features that empower users to set their own terms for transactions.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.