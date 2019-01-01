neversol (NEVER) Tokenomika
neversol (NEVER) Informacija
$NEVER is a groundbreaking project that brings the power of memes to the Solana network, revolutionizing the way we perceive and interact with digital assets. Built on the Solana blockchain, $NEVER leverages the speed and scalability of Solana to create a vibrant and dynamic meme economy.
Key Features:
Meme NFTs on Solana: $NEVER introduces a unique collection of meme-inspired non-fungible tokens (NFTs) on the Solana blockchain. These NFTs capture the essence of internet culture and enable users to own, trade, and showcase their favorite memes in a decentralized and secure environment.
Community-driven Governance: $NEVER is more than just a collection of memes; it's a community-driven project where users actively participate in governance decisions. Holders of $NEVER tokens have the power to propose and vote on changes to the platform, ensuring a democratic and inclusive ecosystem.
Liquidity Pools and Staking: Users can engage with $NEVER through liquidity pools and staking mechanisms. By providing liquidity to meme pairs or staking $NEVER tokens, users can earn rewards, fostering a dynamic and participatory community.
Meme Farming: $NEVER introduces the concept of "meme farming," allowing users to cultivate and grow their meme collections over time. The more active and engaged a user is within the $NEVER ecosystem, the greater their potential for cultivating rare and valuable meme NFTs.
Cross-Platform Compatibility: $NEVER is designed to be accessible across various platforms, making it easy for users to interact with the meme economy seamlessly. Whether through web platforms, mobile apps, or browser extensions, $NEVER ensures a user-friendly experience for all.
Dynamic Marketplace: The $NEVER marketplace serves as a hub for meme enthusiasts, providing a space for buying, selling, and trading meme NFTs. The marketplace is driven by the community, with decentralized features that empower users to set their own terms for transactions.
neversol (NEVER) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius neversol (NEVER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
neversol (NEVER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti neversol (NEVER) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NEVER tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek NEVER tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate NEVER tokenomiką, galite peržiūrėti NEVER tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.