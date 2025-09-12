Daugiau apie NICP

neuron ICP logotipas

neuron ICP kaina (NICP)

Neįtraukta į sąrašą

1 NICP į USD – tiesioginė kaina:

$5.39
$5.39$5.39
-0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
neuron ICP (NICP) kainos grafikas realiu laiku
neuron ICP (NICP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 5.35
$ 5.35$ 5.35
24 val. žemiausia
$ 5.47
$ 5.47$ 5.47
24 val. aukščiausia

$ 5.35
$ 5.35$ 5.35

$ 5.47
$ 5.47$ 5.47

$ 15.12
$ 15.12$ 15.12

$ 2.67
$ 2.67$ 2.67

+0.35%

-0.87%

+5.82%

+5.82%

neuron ICP (NICP) realiojo laiko kaina yra $5.39. Per pastarąsias 24 valandas NICP svyravo nuo žemiausios kainos $ 5.35 iki aukščiausios $ 5.47 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NICP kaina yra $ 15.12, o žemiausia – $ 2.67.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NICP per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -0.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

neuron ICP (NICP) rinkos informacija

$ 964.31K
$ 964.31K$ 964.31K

--
----

$ 964.31K
$ 964.31K$ 964.31K

178.93K
178.93K 178.93K

178,928.0
178,928.0 178,928.0

Dabartinė neuron ICP rinkos kapitalizacija yra $ 964.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NICP apyvartoje yra 178.93K vienetų, o bendras kiekis siekia 178928.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 964.31K

neuron ICP (NICP) kainos istorija USD

Šiandienos neuron ICP kainos pokytis į USD: $ -0.0477601161771.
neuron ICP 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3797244220.
neuron ICP 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3002095250.
neuron ICP 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.057825324845.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0477601161771-0.87%
30 dienų$ -0.3797244220-7.04%
60 dienų$ -0.3002095250-5.56%
90 dienų$ -0.057825324845-1.06%

Kas yra neuron ICP (NICP)

nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

neuron ICP (NICP) išteklius

Oficiali svetainė

neuron ICP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos neuron ICP (NICP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų neuron ICP (NICP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes neuron ICP prognozes.

Peržiūrėkite neuron ICP kainos prognozę dabar!

NICP į vietos valiutas

neuron ICP (NICP) Tokenomika

Supratimas apie neuron ICP (NICP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NICPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie neuron ICP (NICP)

Kiek neuron ICP(NICP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NICP kaina USD valiuta yra 5.39USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NICP į USD kaina?
Dabartinė NICP kaina USD valiuta yra $ 5.39. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra neuron ICP rinkos kapitalizacija?
NICP rinkos kapitalizacija yra $ 964.31KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NICP apyvartoje?
NICP apyvartoje yra 178.93KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NICP kaina?
NICP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 15.12USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NICP kaina?
NICP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.67USD.
Kokia yra NICP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NICP yra --USD.
Ar NICP kaina šiais metais kils?
NICP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NICP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
