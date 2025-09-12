Daugiau apie NVT

NerveNetwork logotipas

NerveNetwork kaina (NVT)

Neįtraukta į sąrašą

1 NVT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00105224
$0.00105224$0.00105224
+0.30%1D
mexc
USD
NerveNetwork (NVT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12 00:51:38(UTC+8)

NerveNetwork (NVT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00104186
$ 0.00104186$ 0.00104186
24 val. žemiausia
$ 0.00105467
$ 0.00105467$ 0.00105467
24 val. aukščiausia

$ 0.00104186
$ 0.00104186$ 0.00104186

$ 0.00105467
$ 0.00105467$ 0.00105467

$ 0.365258
$ 0.365258$ 0.365258

$ 0.00104186
$ 0.00104186$ 0.00104186

0.00%

+0.34%

-14.02%

-14.02%

NerveNetwork (NVT) realiojo laiko kaina yra $0.00105224. Per pastarąsias 24 valandas NVT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00104186 iki aukščiausios $ 0.00105467 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NVT kaina yra $ 0.365258, o žemiausia – $ 0.00104186.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NVT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NerveNetwork (NVT) rinkos informacija

$ 442.85K
$ 442.85K$ 442.85K

--
----

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

420.86M
420.86M 420.86M

2,100,000,000.0
2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Dabartinė NerveNetwork rinkos kapitalizacija yra $ 442.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NVT apyvartoje yra 420.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.21M

NerveNetwork (NVT) kainos istorija USD

Šiandienos NerveNetwork kainos pokytis į USD: $ 0.
NerveNetwork 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003123254.
NerveNetwork 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003973150.
NerveNetwork 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0014978088372059687.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.34%
30 dienų$ -0.0003123254-29.68%
60 dienų$ -0.0003973150-37.75%
90 dienų$ -0.0014978088372059687-58.73%

Kas yra NerveNetwork (NVT)

Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service.

NerveNetwork (NVT) išteklius

Oficiali svetainė

NerveNetwork kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NerveNetwork (NVT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NerveNetwork (NVT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NerveNetwork prognozes.

Peržiūrėkite NerveNetwork kainos prognozę dabar!

NVT į vietos valiutas

NerveNetwork (NVT) Tokenomika

Supratimas apie NerveNetwork (NVT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NVTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NerveNetwork (NVT)

Kiek NerveNetwork(NVT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NVT kaina USD valiuta yra 0.00105224USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NVT į USD kaina?
Dabartinė NVT kaina USD valiuta yra $ 0.00105224. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NerveNetwork rinkos kapitalizacija?
NVT rinkos kapitalizacija yra $ 442.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NVT apyvartoje?
NVT apyvartoje yra 420.86MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NVT kaina?
NVT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.365258USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NVT kaina?
NVT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00104186USD.
Kokia yra NVT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NVT yra --USD.
Ar NVT kaina šiais metais kils?
NVT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NVT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12 00:51:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.