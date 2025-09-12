Daugiau apie NEPT

Neptune logotipas

Neptune kaina (NEPT)

Neįtraukta į sąrašą

1 NEPT į USD – tiesioginė kaina:

$0.087157
$0.087157
+1.90%1D
mexc
USD
Neptune (NEPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:05:06(UTC+8)

Neptune (NEPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.083991
$ 0.083991
24 val. žemiausia
$ 0.087219
$ 0.087219
24 val. aukščiausia

$ 0.083991
$ 0.083991

$ 0.087219
$ 0.087219

$ 0.404177
$ 0.404177

$ 0.069366
$ 0.069366

+0.34%

+1.91%

+1.54%

+1.54%

Neptune (NEPT) realiojo laiko kaina yra $0.087157. Per pastarąsias 24 valandas NEPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.083991 iki aukščiausios $ 0.087219 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEPT kaina yra $ 0.404177, o žemiausia – $ 0.069366.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEPT per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +1.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Neptune (NEPT) rinkos informacija

$ 313.35K
$ 313.35K

--
--

$ 1.74M
$ 1.74M

3.60M
3.60M

20,000,000.0
20,000,000.0

Dabartinė Neptune rinkos kapitalizacija yra $ 313.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NEPT apyvartoje yra 3.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.74M

Neptune (NEPT) kainos istorija USD

Šiandienos Neptune kainos pokytis į USD: $ +0.00163511.
Neptune 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000408766.
Neptune 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0188425677.
Neptune 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.02570740179058883.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00163511+1.91%
30 dienų$ +0.0000408766+0.05%
60 dienų$ -0.0188425677-21.61%
90 dienų$ -0.02570740179058883-22.77%

Kas yra Neptune (NEPT)

Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets.

Neptune (NEPT) išteklius

Oficiali svetainė

Neptune kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Neptune (NEPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Neptune (NEPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Neptune prognozes.

Peržiūrėkite Neptune kainos prognozę dabar!

NEPT į vietos valiutas

Neptune (NEPT) Tokenomika

Supratimas apie Neptune (NEPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Neptune (NEPT)

Kiek Neptune(NEPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEPT kaina USD valiuta yra 0.087157USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEPT į USD kaina?
Dabartinė NEPT kaina USD valiuta yra $ 0.087157. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Neptune rinkos kapitalizacija?
NEPT rinkos kapitalizacija yra $ 313.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEPT apyvartoje?
NEPT apyvartoje yra 3.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEPT kaina?
NEPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.404177USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEPT kaina?
NEPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.069366USD.
Kokia yra NEPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEPT yra --USD.
Ar NEPT kaina šiais metais kils?
NEPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:05:06(UTC+8)

Neptune (NEPT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

