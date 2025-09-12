Daugiau apie NAYM

Naym logotipas

Naym kaina (NAYM)

Neįtraukta į sąrašą

1 NAYM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00093568
$0.00093568$0.00093568
+14.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Naym (NAYM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:19:38(UTC+8)

Naym (NAYM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04567796
$ 0.04567796$ 0.04567796

$ 0
$ 0$ 0

+6.89%

+14.23%

-4.77%

-4.77%

Naym (NAYM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NAYM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAYM kaina yra $ 0.04567796, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAYM per pastarąją valandą pasikeitė +6.89%, per 24 valandas – +14.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Naym (NAYM) rinkos informacija

$ 101.96K
$ 101.96K$ 101.96K

--
----

$ 935.68K
$ 935.68K$ 935.68K

108.97M
108.97M 108.97M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Naym rinkos kapitalizacija yra $ 101.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NAYM apyvartoje yra 108.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 935.68K

Naym (NAYM) kainos istorija USD

Šiandienos Naym kainos pokytis į USD: $ +0.00011654.
Naym 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Naym 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Naym 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00011654+14.23%
30 dienų$ 0-23.53%
60 dienų$ 0-48.20%
90 dienų$ 0--

Kas yra Naym (NAYM)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Naym (NAYM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Naym kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Naym (NAYM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Naym (NAYM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Naym prognozes.

Peržiūrėkite Naym kainos prognozę dabar!

NAYM į vietos valiutas

Naym (NAYM) Tokenomika

Supratimas apie Naym (NAYM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAYMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Naym (NAYM)

Kiek Naym(NAYM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NAYM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NAYM į USD kaina?
Dabartinė NAYM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Naym rinkos kapitalizacija?
NAYM rinkos kapitalizacija yra $ 101.96KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NAYM apyvartoje?
NAYM apyvartoje yra 108.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NAYM kaina?
NAYM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04567796USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NAYM kaina?
NAYM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NAYM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NAYM yra --USD.
Ar NAYM kaina šiais metais kils?
NAYM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NAYM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Naym (NAYM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.