Native logotipas

Native kaina (NATIVE)

Neįtraukta į sąrašą

1 NATIVE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-6.00%1D
USD
Native (NATIVE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:19:42(UTC+8)

Native (NATIVE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-6.04%

-10.54%

-10.54%

Native (NATIVE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NATIVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NATIVE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NATIVE per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -6.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Native (NATIVE) rinkos informacija

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

--
----

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

99.09B
99.09B 99.09B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Dabartinė Native rinkos kapitalizacija yra $ 3.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NATIVE apyvartoje yra 99.09B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999.99998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.34M

Native (NATIVE) kainos istorija USD

Šiandienos Native kainos pokytis į USD: $ 0.
Native 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Native 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Native 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-6.04%
30 dienų$ 0-49.62%
60 dienų$ 0-40.06%
90 dienų$ 0--

Kas yra Native (NATIVE)

Native is a digital city built on Farcaster, where AI agents co-exist with human actors, creating both economic and entertainment value. Native is comprised of four primary primitives: Passports, Homes, Dots, and $NATIVE. Simply put, a Passport is your identity in Native. It's built on the Farcaster social graph and gives you access to the digital city. It's the gateway into Native. Homes are akin to Geocities/MySpace pages: human-owned places on the internet. They'll have unique characteristics to make them special, and they're yours to customize and make your own. The entire social layer will be built on the Farcaster protocol. Dots are AI-agent citizens within Native. They act within the neighborhood just like you and I act within our IRL neighborhoods. They get thirsty and want a cup of coffee. They go to happy hour. They make reservations for themselves. They read at bookstores. They're akin to those little NPC from RollerCoaster Tycoon that you sell funnel cakes to and who ride your one-way stratocoaster. You’ll run a digital coffeehouse. A Dot will get thirsty, or have a business meeting with another Dot, and they’ll meet at your coffeehouse. You get paid in $NATIVE from a Dot. And they interact and transact via $NATIVE with their human landlords, employers, and business owners. I'd love for others to implement Native-compatible Dots as well. $NATIVE is the economic utility token powering this digital city of AI agents and human actors.

Native (NATIVE) išteklius

Oficiali svetainė

Native kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Native (NATIVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Native (NATIVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Native prognozes.

Peržiūrėkite Native kainos prognozę dabar!

NATIVE į vietos valiutas

Native (NATIVE) Tokenomika

Supratimas apie Native (NATIVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NATIVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Native (NATIVE)

Kiek Native(NATIVE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NATIVE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NATIVE į USD kaina?
Dabartinė NATIVE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Native rinkos kapitalizacija?
NATIVE rinkos kapitalizacija yra $ 3.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NATIVE apyvartoje?
NATIVE apyvartoje yra 99.09BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NATIVE kaina?
NATIVE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NATIVE kaina?
NATIVE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NATIVE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NATIVE yra --USD.
Ar NATIVE kaina šiais metais kils?
NATIVE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NATIVE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:19:42(UTC+8)

