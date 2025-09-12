Daugiau apie NAINCY

NAINCY kaina (NAINCY)

1 NAINCY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00058012
$0.00058012
-1.00%1D
NAINCY (NAINCY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:41:22(UTC+8)

NAINCY (NAINCY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0005648
$ 0.0005648
24 val. žemiausia
$ 0.00059409
$ 0.00059409
24 val. aukščiausia

$ 0.0005648
$ 0.0005648

$ 0.00059409
$ 0.00059409

$ 0.00685702
$ 0.00685702

$ 0.00048527
$ 0.00048527

+0.10%

-0.85%

+0.22%

+0.22%

NAINCY (NAINCY) realiojo laiko kaina yra $0.00058006. Per pastarąsias 24 valandas NAINCY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005648 iki aukščiausios $ 0.00059409 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAINCY kaina yra $ 0.00685702, o žemiausia – $ 0.00048527.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAINCY per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – -0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NAINCY (NAINCY) rinkos informacija

$ 317.12K
$ 317.12K

--
----

$ 580.12K
$ 580.12K

546.65M
546.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė NAINCY rinkos kapitalizacija yra $ 317.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NAINCY apyvartoje yra 546.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 580.12K

NAINCY (NAINCY) kainos istorija USD

Šiandienos NAINCY kainos pokytis į USD: $ 0.
NAINCY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002092475.
NAINCY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001460328.
NAINCY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006132496397796707.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.85%
30 dienų$ -0.0002092475-36.07%
60 dienų$ -0.0001460328-25.17%
90 dienų$ -0.0006132496397796707-51.39%

Kas yra NAINCY (NAINCY)

nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure.

NAINCY (NAINCY) išteklius

NAINCY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NAINCY (NAINCY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NAINCY (NAINCY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NAINCY prognozes.

Peržiūrėkite NAINCY kainos prognozę dabar!

NAINCY į vietos valiutas

NAINCY (NAINCY) Tokenomika

Supratimas apie NAINCY (NAINCY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAINCYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NAINCY (NAINCY)

Kiek NAINCY(NAINCY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NAINCY kaina USD valiuta yra 0.00058006USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NAINCY į USD kaina?
Dabartinė NAINCY kaina USD valiuta yra $ 0.00058006. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NAINCY rinkos kapitalizacija?
NAINCY rinkos kapitalizacija yra $ 317.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NAINCY apyvartoje?
NAINCY apyvartoje yra 546.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NAINCY kaina?
NAINCY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00685702USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NAINCY kaina?
NAINCY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00048527USD.
Kokia yra NAINCY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NAINCY yra --USD.
Ar NAINCY kaina šiais metais kils?
NAINCY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NAINCY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:41:22(UTC+8)

