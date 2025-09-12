Daugiau apie MTK

My Token logotipas

My Token kaina (MTK)

Neįtraukta į sąrašą

1 MTK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
My Token (MTK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:53:25(UTC+8)

My Token (MTK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198693
$ 0.00198693$ 0.00198693

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+0.98%

+6.44%

+6.44%

My Token (MTK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MTK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTK kaina yra $ 0.00198693, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTK per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

My Token (MTK) rinkos informacija

$ 26.53K
$ 26.53K$ 26.53K

--
----

$ 26.53K
$ 26.53K$ 26.53K

998.16M
998.16M 998.16M

998,157,337.930687
998,157,337.930687 998,157,337.930687

Dabartinė My Token rinkos kapitalizacija yra $ 26.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MTK apyvartoje yra 998.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 998157337.930687. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.53K

My Token (MTK) kainos istorija USD

Šiandienos My Token kainos pokytis į USD: $ 0.
My Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
My Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
My Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.98%
30 dienų$ 0-4.26%
60 dienų$ 0-0.83%
90 dienų$ 0--

Kas yra My Token (MTK)

A cow memecoin $MTK My Token born from eliza GitHub code pumpfun.ts. The Cow $MTK (My token) is the first successful test token created using ai16z pumpfun.ts code from Eliza’s GitHub. This code is designed to let All AI agents create and launch their own pumpfun tokens. $MTK was a key test token to make sure that codes worked , making it the starting point for future AI-driven token launches and showing a new way AI can be part of the crypto world.

My Token (MTK) išteklius

My Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos My Token (MTK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų My Token (MTK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes My Token prognozes.

Peržiūrėkite My Token kainos prognozę dabar!

MTK į vietos valiutas

My Token (MTK) Tokenomika

Supratimas apie My Token (MTK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MTKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie My Token (MTK)

Kiek My Token(MTK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MTK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MTK į USD kaina?
Dabartinė MTK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra My Token rinkos kapitalizacija?
MTK rinkos kapitalizacija yra $ 26.53KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MTK apyvartoje?
MTK apyvartoje yra 998.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MTK kaina?
MTK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00198693USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MTK kaina?
MTK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MTK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MTK yra --USD.
Ar MTK kaina šiais metais kils?
MTK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MTK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
My Token (MTK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.