Murad logotipas

Murad kaina (MURAD)

$0.00031138
-20.80%1D
Murad (MURAD) kainos grafikas realiu laiku
Murad (MURAD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.00108684
+0.19%

-20.89%

-11.66%

-11.66%

Murad (MURAD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MURAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MURAD kaina yra $ 0.00108684, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MURAD per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – -20.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Murad (MURAD) rinkos informacija

$ 311.30K
--
$ 311.30K
999.76M
999,756,581.735059
Dabartinė Murad rinkos kapitalizacija yra $ 311.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MURAD apyvartoje yra 999.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 999756581.735059. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 311.30K

Murad (MURAD) kainos istorija USD

Šiandienos Murad kainos pokytis į USD: $ 0.
Murad 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Murad 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Murad 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-20.89%
30 dienų$ 0-44.16%
60 dienų$ 0-12.89%
90 dienų$ 0--

Kas yra Murad (MURAD)

Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Murad (MURAD) išteklius

Oficiali svetainė

Murad kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Murad (MURAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Murad (MURAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Murad prognozes.

Peržiūrėkite Murad kainos prognozę dabar!

MURAD į vietos valiutas

Murad (MURAD) Tokenomika

Supratimas apie Murad (MURAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MURADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Murad (MURAD)

Kiek Murad(MURAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MURAD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MURAD į USD kaina?
Dabartinė MURAD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Murad rinkos kapitalizacija?
MURAD rinkos kapitalizacija yra $ 311.30KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MURAD apyvartoje?
MURAD apyvartoje yra 999.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MURAD kaina?
MURAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00108684USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MURAD kaina?
MURAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MURAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MURAD yra --USD.
Ar MURAD kaina šiais metais kils?
MURAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MURAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Murad (MURAD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

