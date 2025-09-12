Munch kaina (MUNCH)
Munch (MUNCH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MUNCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MUNCH kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MUNCH per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Munch rinkos kapitalizacija yra $ 19.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MUNCH apyvartoje yra 9.01B vienetų, o bendras kiekis siekia 9007650879.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.70K
Šiandienos Munch kainos pokytis į USD: $ 0.
Munch 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Munch 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Munch 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.66%
|30 dienų
|$ 0
|+17.39%
|60 dienų
|$ 0
|+21.69%
|90 dienų
|$ 0
|--
While we started Munch as a simple meme coin, the exponential growth of the project and the strong community lead us to further more strengthen our grounds. Munch while on the surface is a fun meme coin, some saying the meme that we our talented artists darw, in terms of quality are the best they have seen, we are also building useful products for future meme coins. Till now we have created a coinflip tool, and in a few days will be launching our Airdrop tool that will help upcoming coins go through the process of airdrop with ease. Munch was #1 trending in Dex Screener and Birdeye less than 24 hours after launch. We also invite you to listen to our recent AMA session, available at: https://twitter.com/s0meone_u_know/status/1768774194244759732 where we discussed what the future holds, our community really enjoyed the talks and we hope you do as well. We understand that previously we got declined, but we are sure given our large community, our powerful dev team, and the opportunities that exist, we are all on the same page on maintaing momentum and getting rewarded for it. Thank you.
