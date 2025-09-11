MSTR2100 kaina (MSTR)
MSTR2100 (MSTR) realiojo laiko kaina yra $0.152955. Per pastarąsias 24 valandas MSTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.150647 iki aukščiausios $ 0.156517 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MSTR kaina yra $ 3.51, o žemiausia – $ 0.100948.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MSTR per pastarąją valandą pasikeitė -1.02%, per 24 valandas – -0.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MSTR2100 rinkos kapitalizacija yra $ 3.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MSTR apyvartoje yra 20.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 20645815.354111586. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.15M
Šiandienos MSTR2100 kainos pokytis į USD: $ -0.0012964449458011.
MSTR2100 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0505382286.
MSTR2100 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0210688323.
MSTR2100 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0012964449458011
|-0.84%
|30 dienų
|$ -0.0505382286
|-33.04%
|60 dienų
|$ -0.0210688323
|-13.77%
|90 dienų
|$ 0
|--
$MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
