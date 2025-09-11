Daugiau apie MEUSD

Morpho eUSD kaina (MEUSD)

1 MEUSD į USD – tiesioginė kaina:

$1.024
$1.024$1.024
0.00%1D
USD
Morpho eUSD (MEUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:33:30(UTC+8)

Morpho eUSD (MEUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
24 val. žemiausia
$ 1.031
$ 1.031$ 1.031
24 val. aukščiausia

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 0.991795
$ 0.991795$ 0.991795

-0.28%

-0.03%

+0.08%

+0.08%

Morpho eUSD (MEUSD) realiojo laiko kaina yra $1.024. Per pastarąsias 24 valandas MEUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.018 iki aukščiausios $ 1.031 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEUSD kaina yra $ 1.057, o žemiausia – $ 0.991795.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEUSD per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Morpho eUSD (MEUSD) rinkos informacija

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

--
----

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

4.19M
4.19M 4.19M

4,191,070.0
4,191,070.0 4,191,070.0

Dabartinė Morpho eUSD rinkos kapitalizacija yra $ 4.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MEUSD apyvartoje yra 4.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 4191070.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.29M

Morpho eUSD (MEUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Morpho eUSD kainos pokytis į USD: $ -0.000398545300396.
Morpho eUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0025455616.
Morpho eUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0042729472.
Morpho eUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000398545300396-0.03%
30 dienų$ +0.0025455616+0.25%
60 dienų$ +0.0042729472+0.42%
90 dienų$ 0--

Kas yra Morpho eUSD (MEUSD)

The Morpho eUSD vault supplies eUSD to various collateral markets with a focus on the Reserve Protocol ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Morpho eUSD (MEUSD) išteklius

Oficiali svetainė

Morpho eUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Morpho eUSD (MEUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Morpho eUSD (MEUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Morpho eUSD prognozes.

Peržiūrėkite Morpho eUSD kainos prognozę dabar!

MEUSD į vietos valiutas

Morpho eUSD (MEUSD) Tokenomika

Supratimas apie Morpho eUSD (MEUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Morpho eUSD (MEUSD)

Kiek Morpho eUSD(MEUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEUSD kaina USD valiuta yra 1.024USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEUSD į USD kaina?
Dabartinė MEUSD kaina USD valiuta yra $ 1.024. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Morpho eUSD rinkos kapitalizacija?
MEUSD rinkos kapitalizacija yra $ 4.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEUSD apyvartoje?
MEUSD apyvartoje yra 4.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEUSD kaina?
MEUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.057USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEUSD kaina?
MEUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.991795USD.
Kokia yra MEUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEUSD yra --USD.
Ar MEUSD kaina šiais metais kils?
MEUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:33:30(UTC+8)

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.