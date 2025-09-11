Daugiau apie MNW

Morpheus Network logotipas

Morpheus Network kaina (MNW)

Neįtraukta į sąrašą

1 MNW į USD – tiesioginė kaina:

$0.068859
$0.068859$0.068859
-9.70%1D
USD
Morpheus Network (MNW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:33:24(UTC+8)

Morpheus Network (MNW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.067484
$ 0.067484$ 0.067484
24 val. žemiausia
$ 0.076316
$ 0.076316$ 0.076316
24 val. aukščiausia

$ 0.067484
$ 0.067484$ 0.067484

$ 0.076316
$ 0.076316$ 0.076316

$ 5.46
$ 5.46$ 5.46

$ 0.00992725
$ 0.00992725$ 0.00992725

+0.25%

-9.77%

-22.85%

-22.85%

Morpheus Network (MNW) realiojo laiko kaina yra $0.068859. Per pastarąsias 24 valandas MNW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.067484 iki aukščiausios $ 0.076316 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MNW kaina yra $ 5.46, o žemiausia – $ 0.00992725.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MNW per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -9.77%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Morpheus Network (MNW) rinkos informacija

$ 2.58M
$ 2.58M$ 2.58M

--
----

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

37.52M
37.52M 37.52M

47,897,218.0
47,897,218.0 47,897,218.0

Dabartinė Morpheus Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MNW apyvartoje yra 37.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 47897218.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.30M

Morpheus Network (MNW) kainos istorija USD

Šiandienos Morpheus Network kainos pokytis į USD: $ -0.00745716106716033.
Morpheus Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0351080159.
Morpheus Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0247384909.
Morpheus Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00745716106716033-9.77%
30 dienų$ -0.0351080159-50.98%
60 dienų$ -0.0247384909-35.92%
90 dienų$ 0--

Kas yra Morpheus Network (MNW)

The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.

Morpheus Network (MNW) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Morpheus Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Morpheus Network (MNW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Morpheus Network (MNW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Morpheus Network prognozes.

Peržiūrėkite Morpheus Network kainos prognozę dabar!

MNW į vietos valiutas

Morpheus Network (MNW) Tokenomika

Supratimas apie Morpheus Network (MNW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MNWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Morpheus Network (MNW)

Kiek Morpheus Network(MNW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MNW kaina USD valiuta yra 0.068859USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MNW į USD kaina?
Dabartinė MNW kaina USD valiuta yra $ 0.068859. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Morpheus Network rinkos kapitalizacija?
MNW rinkos kapitalizacija yra $ 2.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MNW apyvartoje?
MNW apyvartoje yra 37.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MNW kaina?
MNW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.46USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MNW kaina?
MNW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00992725USD.
Kokia yra MNW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MNW yra --USD.
Ar MNW kaina šiais metais kils?
MNW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MNW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:33:24(UTC+8)

