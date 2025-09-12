Morpheus Network (MNW) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Morpheus Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MNW augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Morpheus Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Morpheus Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:30:50(UTC+8)

Morpheus Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Morpheus Network (MNW) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Morpheus Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.075571 prekybos kainą 2025 m.

Morpheus Network (MNW) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Morpheus Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.079349 prekybos kainą 2026 m.

Morpheus Network (MNW) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MNW ateities kaina yra $ 0.083317 su 10.25% augimo norma.

Morpheus Network (MNW) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MNW ateities kaina yra $ 0.087482 su 15.76% augimo norma.

Morpheus Network (MNW) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MNW 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.091857, o augimo norma – 21.55%.

Morpheus Network (MNW) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MNW 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.096449, o augimo norma – 27.63%.

Morpheus Network (MNW) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Morpheus Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.157106 prekybos kainą.

Morpheus Network (MNW) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Morpheus Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.255910 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.075571
    0.00%
  • 2026
    $ 0.079349
    5.00%
  • 2027
    $ 0.083317
    10.25%
  • 2028
    $ 0.087482
    15.76%
  • 2029
    $ 0.091857
    21.55%
  • 2030
    $ 0.096449
    27.63%
  • 2031
    $ 0.101272
    34.01%
  • 2032
    $ 0.106335
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.111652
    47.75%
  • 2034
    $ 0.117235
    55.13%
  • 2035
    $ 0.123097
    62.89%
  • 2036
    $ 0.129252
    71.03%
  • 2037
    $ 0.135714
    79.59%
  • 2038
    $ 0.142500
    88.56%
  • 2039
    $ 0.149625
    97.99%
  • 2040
    $ 0.157106
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Morpheus Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.075571
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.075581
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.075643
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.075881
    0.41%
Morpheus Network (MNW) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MNW kaina yra $0.075571. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Morpheus Network (MNW) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MNW, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.075581. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Morpheus Network (MNW) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MNW, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.075643. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Morpheus Network (MNW) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MNW kaina yra $0.075881. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Morpheus Network kainų statistika

--
----

--

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

37.52M
37.52M 37.52M

--
----

--

Naujausia MNW kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MNW turi 37.52M apyvartą ir $ 2.84M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Morpheus Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Morpheus Network, dabartinė Morpheus Network kaina yra 0.075571USD. Apyvartinė Morpheus Network (MNW) pasiūla yra 37.52M MNW, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,835,428.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    10.11%
    $ 0.006938
    $ 0.08174
    $ 0.068159
  • 7 dienos
    -16.93%
    $ -0.012795
    $ 0.116647
    $ 0.067750
  • 30 dienų
    -37.07%
    $ -0.028018
    $ 0.116647
    $ 0.067750
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Morpheus Network kaina pasikeitė $0.006938, atspindinti 10.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Morpheus Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.116647 ir žemiausia $0.067750. Kainos pokytis buvo -16.93%. Ši naujausia tendencija parodo MNW potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Morpheus Network įvyko -37.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.028018 vertę. Tai rodo, kad MNW artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Morpheus Network (MNW) kainų prognozės modulis?

Morpheus Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MNW kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Morpheus Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MNW būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Morpheus Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MNW ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MNW pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Morpheus Network potencialą.

Kodėl MNW kainų prognozė yra svarbi?

MNW kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MNW dabar?
Pagal jūsų prognozes, MNW pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MNW kainų prognozė?
Remiantis Morpheus Network (MNW) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MNW kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MNW 2026 m.?
1 vieneto Morpheus Network (MNW) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MNW padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MNW kaina 2027 m.?
Morpheus Network (MNW) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MNW kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MNW kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Morpheus Network (MNW) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MNW kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Morpheus Network (MNW) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MNW 2030 m.?
1 vieneto Morpheus Network (MNW) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MNW padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MNW kainų prognozė 2040 metams?
Morpheus Network (MNW) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MNW kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:30:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.