monkey puppet logotipas

monkey puppet kaina (PEDRO)

Neįtraukta į sąrašą

1 PEDRO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+5.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
monkey puppet (PEDRO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:53:24(UTC+8)

monkey puppet (PEDRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121581
$ 0.00121581$ 0.00121581

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

+5.87%

+8.69%

+8.69%

monkey puppet (PEDRO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PEDRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEDRO kaina yra $ 0.00121581, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEDRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +5.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

monkey puppet (PEDRO) rinkos informacija

$ 46.28K
$ 46.28K$ 46.28K

--
----

$ 46.28K
$ 46.28K$ 46.28K

999.77M
999.77M 999.77M

999,766,551.296805
999,766,551.296805 999,766,551.296805

Dabartinė monkey puppet rinkos kapitalizacija yra $ 46.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PEDRO apyvartoje yra 999.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 999766551.296805. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.28K

monkey puppet (PEDRO) kainos istorija USD

Šiandienos monkey puppet kainos pokytis į USD: $ 0.
monkey puppet 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
monkey puppet 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
monkey puppet 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+5.87%
30 dienų$ 0+1.87%
60 dienų$ 0+13.18%
90 dienų$ 0--

Kas yra monkey puppet (PEDRO)

Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom.

monkey puppet (PEDRO) išteklius

Oficiali svetainė

monkey puppet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos monkey puppet (PEDRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų monkey puppet (PEDRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes monkey puppet prognozes.

Peržiūrėkite monkey puppet kainos prognozę dabar!

PEDRO į vietos valiutas

monkey puppet (PEDRO) Tokenomika

Supratimas apie monkey puppet (PEDRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEDROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie monkey puppet (PEDRO)

Kiek monkey puppet(PEDRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEDRO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEDRO į USD kaina?
Dabartinė PEDRO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra monkey puppet rinkos kapitalizacija?
PEDRO rinkos kapitalizacija yra $ 46.28KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEDRO apyvartoje?
PEDRO apyvartoje yra 999.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEDRO kaina?
PEDRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00121581USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEDRO kaina?
PEDRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PEDRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEDRO yra --USD.
Ar PEDRO kaina šiais metais kils?
PEDRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEDRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:53:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.