MISHA kaina (MISHA)

Neįtraukta į sąrašą

1 MISHA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.10%1D
mexc
USD
MISHA (MISHA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:52:31(UTC+8)

MISHA (MISHA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+0.19%

+2.08%

+2.08%

MISHA (MISHA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MISHA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MISHA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MISHA per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – +0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MISHA (MISHA) rinkos informacija

$ 85.87K
$ 85.87K$ 85.87K

--
----

$ 85.87K
$ 85.87K$ 85.87K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Dabartinė MISHA rinkos kapitalizacija yra $ 85.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MISHA apyvartoje yra 420.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.87K

MISHA (MISHA) kainos istorija USD

Šiandienos MISHA kainos pokytis į USD: $ 0.
MISHA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MISHA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MISHA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.19%
30 dienų$ 0-16.75%
60 dienų$ 0+30.14%
90 dienų$ 0--

Kas yra MISHA (MISHA)

Misha (MISHA) - A Community-Driven Project Inspired by 'Vitalik: An Ethereum Story,' Misha is a newly celebrated dog, adored by the crypto community, and famously associated with Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum. Misha appeared in the end credits of "Vitalik: An Ethereum Story," a globally premiered documentary that brought Misha into the spotlight. This project pays homage to Misha, drawing inspiration from the loyalty, resilience, and community spirit the dog represents. Misha is the first token of its kind deployed on Ethereum, fully owned and managed with love by its global community. What sets this project apart is its dedication to decentralization and the collective effort of its members to restore and grow the project after it faced initial challenges. Despite difficulties, the community came together to rebuild key assets and infrastructure, showcasing a united front for the success of the token. The $MISHA token is not only a tribute to the beloved dog but also serves as a symbol of unity and perseverance within the blockchain ecosystem. Entirely community-owned and operated, this project reflects the power of collaboration and shared vision in the decentralized finance space.

MISHA (MISHA) išteklius

Oficiali svetainė

MISHA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MISHA (MISHA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MISHA (MISHA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MISHA prognozes.

Peržiūrėkite MISHA kainos prognozę dabar!

MISHA į vietos valiutas

MISHA (MISHA) Tokenomika

Supratimas apie MISHA (MISHA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MISHAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MISHA (MISHA)

Kiek MISHA(MISHA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MISHA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MISHA į USD kaina?
Dabartinė MISHA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MISHA rinkos kapitalizacija?
MISHA rinkos kapitalizacija yra $ 85.87KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MISHA apyvartoje?
MISHA apyvartoje yra 420.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MISHA kaina?
MISHA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MISHA kaina?
MISHA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MISHA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MISHA yra --USD.
Ar MISHA kaina šiais metais kils?
MISHA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MISHA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
