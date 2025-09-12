Daugiau apie MELON

Melon Dog logotipas

Melon Dog kaina (MELON)

Neįtraukta į sąrašą

1 MELON į USD – tiesioginė kaina:

$0.00063362
+0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Melon Dog (MELON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:15:18(UTC+8)

Melon Dog (MELON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0

$ 0

$ 0.067785
$ 0.067785

$ 0

-0.61%

+0.32%

+5.36%

+5.36%

Melon Dog (MELON) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MELON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MELON kaina yra $ 0.067785, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MELON per pastarąją valandą pasikeitė -0.61%, per 24 valandas – +0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Melon Dog (MELON) rinkos informacija

$ 258.49K
$ 258.49K

--
--

$ 258.49K
$ 258.49K

407.51M
407.51M

407,510,417.0
407,510,417.0

Dabartinė Melon Dog rinkos kapitalizacija yra $ 258.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MELON apyvartoje yra 407.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 407510417.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 258.49K

Melon Dog (MELON) kainos istorija USD

Šiandienos Melon Dog kainos pokytis į USD: $ 0.
Melon Dog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Melon Dog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Melon Dog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.32%
30 dienų$ 0+20.20%
60 dienų$ 0-7.37%
90 dienų$ 0--

Kas yra Melon Dog (MELON)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Melon Dog (MELON) išteklius

Oficiali svetainė

Melon Dog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Melon Dog (MELON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Melon Dog (MELON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Melon Dog prognozes.

Peržiūrėkite Melon Dog kainos prognozę dabar!

MELON į vietos valiutas

Melon Dog (MELON) Tokenomika

Supratimas apie Melon Dog (MELON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MELONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Melon Dog (MELON)

Kiek Melon Dog(MELON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MELON kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MELON į USD kaina?
Dabartinė MELON kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Melon Dog rinkos kapitalizacija?
MELON rinkos kapitalizacija yra $ 258.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MELON apyvartoje?
MELON apyvartoje yra 407.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MELON kaina?
MELON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.067785USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MELON kaina?
MELON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MELON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MELON yra --USD.
Ar MELON kaina šiais metais kils?
MELON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MELON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:15:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.