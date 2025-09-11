Daugiau apie CACAO

CACAO Kainos informacija

CACAO Baltoji knyga

CACAO Oficiali svetainė

CACAO Tokenomika

CACAO Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Maya Protocol logotipas

Maya Protocol kaina (CACAO)

Neįtraukta į sąrašą

1 CACAO į USD – tiesioginė kaina:

$0.174115
$0.174115$0.174115
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Maya Protocol (CACAO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:15:29(UTC+8)

Maya Protocol (CACAO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.172563
$ 0.172563$ 0.172563
24 val. žemiausia
$ 0.178557
$ 0.178557$ 0.178557
24 val. aukščiausia

$ 0.172563
$ 0.172563$ 0.172563

$ 0.178557
$ 0.178557$ 0.178557

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

+0.17%

+2.53%

+2.53%

Maya Protocol (CACAO) realiojo laiko kaina yra $0.174098. Per pastarąsias 24 valandas CACAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.172563 iki aukščiausios $ 0.178557 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CACAO kaina yra $ 1.43, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CACAO per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Maya Protocol (CACAO) rinkos informacija

$ 17.41M
$ 17.41M$ 17.41M

--
----

$ 17.41M
$ 17.41M$ 17.41M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Maya Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 17.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CACAO apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.41M

Maya Protocol (CACAO) kainos istorija USD

Šiandienos Maya Protocol kainos pokytis į USD: $ +0.00029683.
Maya Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0220151099.
Maya Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0122134969.
Maya Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00158273505814522.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00029683+0.17%
30 dienų$ -0.0220151099-12.64%
60 dienų$ -0.0122134969-7.01%
90 dienų$ -0.00158273505814522-0.90%

Kas yra Maya Protocol (CACAO)

Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Maya Protocol (CACAO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Maya Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Maya Protocol (CACAO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Maya Protocol (CACAO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Maya Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Maya Protocol kainos prognozę dabar!

CACAO į vietos valiutas

Maya Protocol (CACAO) Tokenomika

Supratimas apie Maya Protocol (CACAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CACAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Maya Protocol (CACAO)

Kiek Maya Protocol(CACAO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CACAO kaina USD valiuta yra 0.174098USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CACAO į USD kaina?
Dabartinė CACAO kaina USD valiuta yra $ 0.174098. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Maya Protocol rinkos kapitalizacija?
CACAO rinkos kapitalizacija yra $ 17.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CACAO apyvartoje?
CACAO apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CACAO kaina?
CACAO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.43USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CACAO kaina?
CACAO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CACAO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CACAO yra --USD.
Ar CACAO kaina šiais metais kils?
CACAO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CACAO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:15:29(UTC+8)

Maya Protocol (CACAO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.