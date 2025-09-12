Daugiau apie XMS

XMS Kainos informacija

XMS Oficiali svetainė

XMS Tokenomika

XMS Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Mars Ecosystem logotipas

Mars Ecosystem kaina (XMS)

Neįtraukta į sąrašą

1 XMS į USD – tiesioginė kaina:

$0.0004211
$0.0004211$0.0004211
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Mars Ecosystem (XMS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:14:24(UTC+8)

Mars Ecosystem (XMS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

+0.17%

+4.08%

+4.08%

Mars Ecosystem (XMS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas XMS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XMS kaina yra $ 1.45, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XMS per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mars Ecosystem (XMS) rinkos informacija

$ 280.88K
$ 280.88K$ 280.88K

--
----

$ 421.26K
$ 421.26K$ 421.26K

666.75M
666.75M 666.75M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Mars Ecosystem rinkos kapitalizacija yra $ 280.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XMS apyvartoje yra 666.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 421.26K

Mars Ecosystem (XMS) kainos istorija USD

Šiandienos Mars Ecosystem kainos pokytis į USD: $ 0.
Mars Ecosystem 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Mars Ecosystem 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Mars Ecosystem 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.17%
30 dienų$ 0-4.48%
60 dienų$ 0+16.16%
90 dienų$ 0--

Kas yra Mars Ecosystem (XMS)

Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Mars Ecosystem (XMS) išteklius

Oficiali svetainė

Mars Ecosystem kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mars Ecosystem (XMS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mars Ecosystem (XMS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mars Ecosystem prognozes.

Peržiūrėkite Mars Ecosystem kainos prognozę dabar!

XMS į vietos valiutas

Mars Ecosystem (XMS) Tokenomika

Supratimas apie Mars Ecosystem (XMS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XMSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mars Ecosystem (XMS)

Kiek Mars Ecosystem(XMS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XMS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XMS į USD kaina?
Dabartinė XMS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mars Ecosystem rinkos kapitalizacija?
XMS rinkos kapitalizacija yra $ 280.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XMS apyvartoje?
XMS apyvartoje yra 666.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XMS kaina?
XMS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.45USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XMS kaina?
XMS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra XMS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XMS yra --USD.
Ar XMS kaina šiais metais kils?
XMS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XMS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:14:24(UTC+8)

Mars Ecosystem (XMS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.