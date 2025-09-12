MAN kaina ($MAN)
MAN ($MAN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $MAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $MAN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $MAN per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +3.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MAN rinkos kapitalizacija yra $ 11.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $MAN apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.65K
Šiandienos MAN kainos pokytis į USD: $ 0.
MAN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MAN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MAN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+3.66%
|30 dienų
|$ 0
|+13.16%
|60 dienų
|$ 0
|+38.47%
|90 dienų
|$ 0
|--
$MAN is a token backed my the Be A MAN meme. We have developed a telegram meme bot to create memes right in our community channel that can be used to promote and raid, and an AI telegram chatbot that will answer the users questions in a helpful and uplifting way. Still in development is our $MAN alpha bot to give put community real time calls on gpod trades.The community is strong and the team have experts in all areas from animation and marketing to development.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.