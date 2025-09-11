Daugiau apie LUX

LUX Kainos informacija

LUX Baltoji knyga

LUX Oficiali svetainė

LUX Tokenomika

LUX Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Lux Token logotipas

Lux Token kaina (LUX)

Neįtraukta į sąrašą

1 LUX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00120895
$0.00120895$0.00120895
+3.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Lux Token (LUX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:29:40(UTC+8)

Lux Token (LUX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00110248
$ 0.00110248$ 0.00110248
24 val. žemiausia
$ 0.00127211
$ 0.00127211$ 0.00127211
24 val. aukščiausia

$ 0.00110248
$ 0.00110248$ 0.00110248

$ 0.00127211
$ 0.00127211$ 0.00127211

$ 0.02961746
$ 0.02961746$ 0.02961746

$ 0.00110248
$ 0.00110248$ 0.00110248

-1.01%

+3.32%

-5.35%

-5.35%

Lux Token (LUX) realiojo laiko kaina yra $0.00120895. Per pastarąsias 24 valandas LUX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00110248 iki aukščiausios $ 0.00127211 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUX kaina yra $ 0.02961746, o žemiausia – $ 0.00110248.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUX per pastarąją valandą pasikeitė -1.01%, per 24 valandas – +3.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lux Token (LUX) rinkos informacija

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

994.96M
994.96M 994.96M

994,957,654.083594
994,957,654.083594 994,957,654.083594

Dabartinė Lux Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LUX apyvartoje yra 994.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 994957654.083594. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.20M

Lux Token (LUX) kainos istorija USD

Šiandienos Lux Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Lux Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006914280.
Lux Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006371943.
Lux Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.32%
30 dienų$ -0.0006914280-57.19%
60 dienų$ -0.0006371943-52.70%
90 dienų$ 0--

Kas yra Lux Token (LUX)

Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Lux Token (LUX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Lux Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lux Token (LUX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lux Token (LUX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lux Token prognozes.

Peržiūrėkite Lux Token kainos prognozę dabar!

LUX į vietos valiutas

Lux Token (LUX) Tokenomika

Supratimas apie Lux Token (LUX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lux Token (LUX)

Kiek Lux Token(LUX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUX kaina USD valiuta yra 0.00120895USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUX į USD kaina?
Dabartinė LUX kaina USD valiuta yra $ 0.00120895. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lux Token rinkos kapitalizacija?
LUX rinkos kapitalizacija yra $ 1.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUX apyvartoje?
LUX apyvartoje yra 994.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUX kaina?
LUX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02961746USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUX kaina?
LUX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00110248USD.
Kokia yra LUX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUX yra --USD.
Ar LUX kaina šiais metais kils?
LUX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:29:40(UTC+8)

Lux Token (LUX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.