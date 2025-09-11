Lux Token kaina (LUX)
Lux Token (LUX) realiojo laiko kaina yra $0.00120895. Per pastarąsias 24 valandas LUX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00110248 iki aukščiausios $ 0.00127211 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUX kaina yra $ 0.02961746, o žemiausia – $ 0.00110248.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUX per pastarąją valandą pasikeitė -1.01%, per 24 valandas – +3.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Lux Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LUX apyvartoje yra 994.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 994957654.083594. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.20M
Šiandienos Lux Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Lux Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006914280.
Lux Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006371943.
Lux Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+3.32%
|30 dienų
|$ -0.0006914280
|-57.19%
|60 dienų
|$ -0.0006371943
|-52.70%
|90 dienų
|$ 0
|--
Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.