Lunar kaina (LNR)

1 LNR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00288866
-0.30%1D
Lunar (LNR) kainos grafikas realiu laiku
Lunar (LNR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00287844
24 val. žemiausia
$ 0.00291207
24 val. aukščiausia

$ 0.00287844
$ 0.00291207
$ 0.092252
$ 0.00146407
0.00%

-0.34%

+5.26%

+5.26%

Lunar (LNR) realiojo laiko kaina yra $0.00288866. Per pastarąsias 24 valandas LNR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00287844 iki aukščiausios $ 0.00291207 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LNR kaina yra $ 0.092252, o žemiausia – $ 0.00146407.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LNR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lunar (LNR) rinkos informacija

$ 231.05K
--
$ 288.87K
79.99M
100,000,000.0
Dabartinė Lunar rinkos kapitalizacija yra $ 231.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LNR apyvartoje yra 79.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 288.87K

Lunar (LNR) kainos istorija USD

Šiandienos Lunar kainos pokytis į USD: $ 0.
Lunar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000887849.
Lunar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003521212.
Lunar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004272816703115223.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.34%
30 dienų$ +0.0000887849+3.07%
60 dienų$ +0.0003521212+12.19%
90 dienų$ +0.0004272816703115223+17.36%

Kas yra Lunar (LNR)

LNR is the community currency and utility token that powers the Lunar Ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Lunar (LNR) išteklius

Oficiali svetainė

Lunar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lunar (LNR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lunar (LNR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lunar prognozes.

Peržiūrėkite Lunar kainos prognozę dabar!

LNR į vietos valiutas

Lunar (LNR) Tokenomika

Supratimas apie Lunar (LNR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LNRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lunar (LNR)

Kiek Lunar(LNR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LNR kaina USD valiuta yra 0.00288866USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LNR į USD kaina?
Dabartinė LNR kaina USD valiuta yra $ 0.00288866. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lunar rinkos kapitalizacija?
LNR rinkos kapitalizacija yra $ 231.05KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LNR apyvartoje?
LNR apyvartoje yra 79.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LNR kaina?
LNR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.092252USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LNR kaina?
LNR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00146407USD.
Kokia yra LNR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LNR yra --USD.
Ar LNR kaina šiais metais kils?
LNR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LNR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.