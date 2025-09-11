LooPIN Network kaina (LOOPIN)
LooPIN Network (LOOPIN) realiojo laiko kaina yra $0.296272. Per pastarąsias 24 valandas LOOPIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.29204 iki aukščiausios $ 0.299395 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOOPIN kaina yra $ 3.72, o žemiausia – $ 0.066246.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOOPIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – -0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė LooPIN Network rinkos kapitalizacija yra $ 10.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LOOPIN apyvartoje yra 36.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 42693409.0186793. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.67M
Šiandienos LooPIN Network kainos pokytis į USD: $ -0.0025520796145878.
LooPIN Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1386429118.
LooPIN Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0420606692.
LooPIN Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.07049821094633573.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0025520796145878
|-0.85%
|30 dienų
|$ -0.1386429118
|-46.79%
|60 dienų
|$ +0.0420606692
|+14.20%
|90 dienų
|$ +0.07049821094633573
|+31.23%
Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. - PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.
