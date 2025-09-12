LooPIN Network (LOOPIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite LooPIN Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LOOPIN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte LooPIN Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

LooPIN Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:26:17(UTC+8)

LooPIN Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

LooPIN Network (LOOPIN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, LooPIN Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.307318 prekybos kainą 2025 m.

LooPIN Network (LOOPIN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, LooPIN Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.322683 prekybos kainą 2026 m.

LooPIN Network (LOOPIN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LOOPIN ateities kaina yra $ 0.338818 su 10.25% augimo norma.

LooPIN Network (LOOPIN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LOOPIN ateities kaina yra $ 0.355758 su 15.76% augimo norma.

LooPIN Network (LOOPIN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOOPIN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.373546, o augimo norma – 21.55%.

LooPIN Network (LOOPIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOOPIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.392224, o augimo norma – 27.63%.

LooPIN Network (LOOPIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. LooPIN Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.638892 prekybos kainą.

LooPIN Network (LOOPIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. LooPIN Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.0406 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.307318
    0.00%
  • 2026
    $ 0.322683
    5.00%
  • 2027
    $ 0.338818
    10.25%
  • 2028
    $ 0.355758
    15.76%
  • 2029
    $ 0.373546
    21.55%
  • 2030
    $ 0.392224
    27.63%
  • 2031
    $ 0.411835
    34.01%
  • 2032
    $ 0.432427
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.454048
    47.75%
  • 2034
    $ 0.476751
    55.13%
  • 2035
    $ 0.500588
    62.89%
  • 2036
    $ 0.525618
    71.03%
  • 2037
    $ 0.551898
    79.59%
  • 2038
    $ 0.579493
    88.56%
  • 2039
    $ 0.608468
    97.99%
  • 2040
    $ 0.638892
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės LooPIN Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.307318
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.307360
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.307612
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.308580
    0.41%
LooPIN Network (LOOPIN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LOOPIN kaina yra $0.307318. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

LooPIN Network (LOOPIN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LOOPIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.307360. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

LooPIN Network (LOOPIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LOOPIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.307612. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

LooPIN Network (LOOPIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LOOPIN kaina yra $0.308580. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė LooPIN Network kainų statistika

--
----

--

$ 11.25M
$ 11.25M$ 11.25M

36.62M
36.62M 36.62M

--
----

--

Naujausia LOOPIN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LOOPIN turi 36.62M apyvartą ir $ 11.25M bendrą rinkos kapitalizaciją.

LooPIN Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje LooPIN Network, dabartinė LooPIN Network kaina yra 0.307318USD. Apyvartinė LooPIN Network (LOOPIN) pasiūla yra 36.62M LOOPIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $11,245,146.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.95%
    $ 0.011681
    $ 0.310228
    $ 0.290246
  • 7 dienos
    1.33%
    $ 0.004095
    $ 0.585543
    $ 0.288653
  • 30 dienų
    -51.83%
    $ -0.159294
    $ 0.585543
    $ 0.288653
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas LooPIN Network kaina pasikeitė $0.011681, atspindinti 3.95% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas LooPIN Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.585543 ir žemiausia $0.288653. Kainos pokytis buvo 1.33%. Ši naujausia tendencija parodo LOOPIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį LooPIN Network įvyko -51.83%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.159294 vertę. Tai rodo, kad LOOPIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia LooPIN Network (LOOPIN) kainų prognozės modulis?

LooPIN Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LOOPIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius LooPIN Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LOOPIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti LooPIN Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LOOPIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LOOPIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą LooPIN Network potencialą.

Kodėl LOOPIN kainų prognozė yra svarbi?

LOOPIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LOOPIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, LOOPIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LOOPIN kainų prognozė?
Remiantis LooPIN Network (LOOPIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LOOPIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LOOPIN 2026 m.?
1 vieneto LooPIN Network (LOOPIN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOOPIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LOOPIN kaina 2027 m.?
LooPIN Network (LOOPIN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LOOPIN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LOOPIN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LooPIN Network (LOOPIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LOOPIN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LooPIN Network (LOOPIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LOOPIN 2030 m.?
1 vieneto LooPIN Network (LOOPIN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOOPIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LOOPIN kainų prognozė 2040 metams?
LooPIN Network (LOOPIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LOOPIN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:26:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.