LoopBurn logotipas

LoopBurn kaina (LBP)

Neįtraukta į sąrašą

1 LBP į USD – tiesioginė kaina:

$0.060315
$0.060315$0.060315
+0.30%1D
mexc
USD
LoopBurn (LBP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:34:55(UTC+8)

LoopBurn (LBP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.058614
$ 0.058614$ 0.058614
24 val. žemiausia
$ 0.062466
$ 0.062466$ 0.062466
24 val. aukščiausia

$ 0.058614
$ 0.058614$ 0.058614

$ 0.062466
$ 0.062466$ 0.062466

$ 0.288981
$ 0.288981$ 0.288981

$ 0.02533986
$ 0.02533986$ 0.02533986

+1.37%

+0.32%

-22.25%

-22.25%

LoopBurn (LBP) realiojo laiko kaina yra $0.060315. Per pastarąsias 24 valandas LBP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.058614 iki aukščiausios $ 0.062466 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LBP kaina yra $ 0.288981, o žemiausia – $ 0.02533986.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LBP per pastarąją valandą pasikeitė +1.37%, per 24 valandas – +0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LoopBurn (LBP) rinkos informacija

$ 33.70K
$ 33.70K$ 33.70K

--
----

$ 34.42K
$ 34.42K$ 34.42K

558.72K
558.72K 558.72K

570,716.0425133663
570,716.0425133663 570,716.0425133663

Dabartinė LoopBurn rinkos kapitalizacija yra $ 33.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LBP apyvartoje yra 558.72K vienetų, o bendras kiekis siekia 570716.0425133663. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.42K

LoopBurn (LBP) kainos istorija USD

Šiandienos LoopBurn kainos pokytis į USD: $ +0.0001932.
LoopBurn 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0083319985.
LoopBurn 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0221677106.
LoopBurn 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00380305119529541.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001932+0.32%
30 dienų$ -0.0083319985-13.81%
60 dienų$ -0.0221677106-36.75%
90 dienų$ -0.00380305119529541-5.93%

Kas yra LoopBurn (LBP)

$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

LoopBurn (LBP) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

LoopBurn kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LoopBurn (LBP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LoopBurn (LBP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LoopBurn prognozes.

Peržiūrėkite LoopBurn kainos prognozę dabar!

LBP į vietos valiutas

LoopBurn (LBP) Tokenomika

Supratimas apie LoopBurn (LBP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LBPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LoopBurn (LBP)

Kiek LoopBurn(LBP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LBP kaina USD valiuta yra 0.060315USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LBP į USD kaina?
Dabartinė LBP kaina USD valiuta yra $ 0.060315. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LoopBurn rinkos kapitalizacija?
LBP rinkos kapitalizacija yra $ 33.70KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LBP apyvartoje?
LBP apyvartoje yra 558.72KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LBP kaina?
LBP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.288981USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LBP kaina?
LBP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02533986USD.
Kokia yra LBP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LBP yra --USD.
Ar LBP kaina šiais metais kils?
LBP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LBP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:34:55(UTC+8)

