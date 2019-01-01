LoopBurn (LBP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLoopBurn (LBP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.

Oficiali svetainė:
https://lpbsonic.xyz
Baltoji knyga:
https://loopburn-sonic.gitbook.io/loopburn

LoopBurn (LBP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius LoopBurn (LBP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 37.81K
Bendra pasiūla:
$ 569.26K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 557.26K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 38.63K
Visų laikų rekordas:
$ 0.288981
Visų laikų minimumas:
$ 0.02533986
Dabartinė kaina:
$ 0.067851
LoopBurn (LBP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti LoopBurn (LBP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LBP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LBP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LBP tokenomiką, galite peržiūrėti LBP tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.