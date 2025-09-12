LilAI kaina (LILAI)
+0.27%
+8.79%
-3.17%
-3.17%
LilAI (LILAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LILAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LILAI kaina yra $ 0.0116708, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LILAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – +8.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė LilAI rinkos kapitalizacija yra $ 599.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LILAI apyvartoje yra 715.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 837.74K
Šiandienos LilAI kainos pokytis į USD: $ 0.
LilAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
LilAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
LilAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+8.79%
|30 dienų
|$ 0
|+10.94%
|60 dienų
|$ 0
|+7.22%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is the project about? LilAI is on a mission to revolutionize community management by leveraging the power of artificial intelligence. Our vision is to create a future where managing communities is seamless and communities thrive, powered by the cutting-edge technology of LilAI. We believe that the collective imagination, energy, and passion of our users will fuel this revolution. What makes your project unique? LilAI will deliver an intuitive, efficient, and effective solution for Telegram and Discord that will help communities thrive. Our platform will offer several key features, including: Answering questions about the project and roadmap based on machine learning Ensuring compliance with community guidelines Tracking positive contributions from community members for possible future rewards Allowing for admin-controlled tone calibration (e.g. hype, enthusiasm, sarcasm) Combating FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) Using daily/monthly analysis to generate visual memes for the community to share Making suggestions for community-led marketing campaigns What’s next for your project? Any start up in crypto knows that the community becomes the heart and core of the project. Hiring multiple community managers with experience to cover all time zones can become an expensive quest. Beside cryptocurrencies projects, LilAI aim to find its utility in any business which requires community management. What can your token be used for? Every community that utilizes LilAI must market-purchase $lilAI at market value, with the quantity dependent on the community size. This will be locked for the duration of their contract. In addition, the project must give the LilAI Treasury $5000 of their native token. If the token doubles in value while in the custody of LilAI, $5000 will be sold to market-buy $LilAI and locked in the project Treasury. This will continue every iterative 2x of the token value.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos LilAI (LILAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LilAI (LILAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LilAI prognozes.
Peržiūrėkite LilAI kainos prognozę dabar!
Supratimas apie LilAI (LILAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LILAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.