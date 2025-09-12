Licker kaina (LICKER)
Licker (LICKER) realiojo laiko kaina yra $0.00001438. Per pastarąsias 24 valandas LICKER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LICKER kaina yra $ 0.00239628, o žemiausia – $ 0.00000652.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LICKER per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Licker rinkos kapitalizacija yra $ 13.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LICKER apyvartoje yra 970.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 970000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.95K
Šiandienos Licker kainos pokytis į USD: $ 0.
Licker 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000015282.
Licker 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000051520.
Licker 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|30 dienų
|$ -0.0000015282
|-10.62%
|60 dienų
|$ +0.0000051520
|+35.83%
|90 dienų
|$ 0
Meet LICKER, the quintessential embodiment of everything gone wrong in the world of crypto. Born out of the darkest corners of the shitcoin universe, LICKER is a grotesque parody of financial innovation, fueled by reckless speculation and blind greed. Its appearance is a chaotic mess of garish colors and garbled text, reflecting the incoherence of its purpose and value. LICKER's origins are shrouded in controversy, rumored to have been created by a group of anonymous developers with a penchant for chaos and a disregard for ethical standards. It promises the moon to unsuspecting investors with flashy, over-the-top marketing campaigns that seem to be more about luring in the gullible than delivering any real utility. The tokenomics of LICKER are as absurd as its name. Its supply is infinite, its utility is vague, and its roadmap is a jumble of buzzwords with no clear direction. Despite its disreputable nature, LICKER attracts a certain type of investor—those who chase after the next big “hit” in the crypto space without a second thought for long-term stability or ethical considerations.
