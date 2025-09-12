Kuma kaina (KUMA)
Kuma (KUMA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KUMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KUMA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KUMA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Kuma rinkos kapitalizacija yra $ 24.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KUMA apyvartoje yra 420.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.89K
Šiandienos Kuma kainos pokytis į USD: $ 0.
Kuma 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kuma 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kuma 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.21%
|30 dienų
|$ 0
|-12.77%
|60 dienų
|$ 0
|+11.10%
|90 dienų
|$ 0
|--
Kuma is an Ethereum-based meme token. It's designed to engage a community through decentralized, meme-driven activities.Originally conceived as a playful meme coin, Kuma has evolved into a vibrant ecosystem with community-driven initiatives. Kuma aims to blend humor with real utility, fostering a strong community spirit among its holders.The token is not just about the laughs; it's built around a community-centric model where governance and decision-making are powered by token holders.
