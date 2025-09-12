Daugiau apie KONO

Konomi Network logotipas

Konomi Network kaina (KONO)

Neįtraukta į sąrašą

1 KONO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00106962
0.00%1D
USD
Konomi Network (KONO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:37:07(UTC+8)

Konomi Network (KONO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 7.03
$ 0
--

--

-4.54%

-4.54%

Konomi Network (KONO) realiojo laiko kaina yra $0.00106962. Per pastarąsias 24 valandas KONO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KONO kaina yra $ 7.03, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KONO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -4.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Konomi Network (KONO) rinkos informacija

$ 39.24K
$ 39.24K$ 39.24K

--
$ 106.96K
$ 106.96K$ 106.96K

36.69M
100,000,000.0
Dabartinė Konomi Network rinkos kapitalizacija yra $ 39.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KONO apyvartoje yra 36.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 106.96K

Konomi Network (KONO) kainos istorija USD

Šiandienos Konomi Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Konomi Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001024025.
Konomi Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004223603.
Konomi Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000377390923368407.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0001024025+9.57%
60 dienų$ +0.0004223603+39.49%
90 dienų$ -0.0000377390923368407-3.40%

Kas yra Konomi Network (KONO)

Konomi Network (KONO) išteklius

Oficiali svetainė

Konomi Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Konomi Network (KONO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Konomi Network (KONO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Konomi Network prognozes.

Peržiūrėkite Konomi Network kainos prognozę dabar!

KONO į vietos valiutas

Konomi Network (KONO) Tokenomika

Supratimas apie Konomi Network (KONO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KONOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Konomi Network (KONO)

Kiek Konomi Network(KONO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KONO kaina USD valiuta yra 0.00106962USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KONO į USD kaina?
Dabartinė KONO kaina USD valiuta yra $ 0.00106962. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Konomi Network rinkos kapitalizacija?
KONO rinkos kapitalizacija yra $ 39.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KONO apyvartoje?
KONO apyvartoje yra 36.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KONO kaina?
KONO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.03USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KONO kaina?
KONO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KONO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KONO yra --USD.
Ar KONO kaina šiais metais kils?
KONO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KONO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Konomi Network (KONO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.