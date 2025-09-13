Konomi Network (KONO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Konomi Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KONO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Konomi Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Konomi Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Konomi Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Konomi Network (KONO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Konomi Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001069 prekybos kainą 2025 m.

Konomi Network (KONO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Konomi Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001123 prekybos kainą 2026 m.

Konomi Network (KONO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KONO ateities kaina yra $ 0.001179 su 10.25% augimo norma.

Konomi Network (KONO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KONO ateities kaina yra $ 0.001238 su 15.76% augimo norma.

Konomi Network (KONO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KONO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001300, o augimo norma – 21.55%.

Konomi Network (KONO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KONO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001365, o augimo norma – 27.63%.

Konomi Network (KONO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Konomi Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002223 prekybos kainą.

Konomi Network (KONO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Konomi Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003622 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001069
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001123
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001179
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001238
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001300
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001365
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001433
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001505
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001580
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001659
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001742
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001829
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001920
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002016
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002117
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002223
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Konomi Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001069
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001069
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001070
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001074
    0.41%
Konomi Network (KONO) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma KONO kaina yra $0.001069. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Konomi Network (KONO) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė KONO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001069. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Konomi Network (KONO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KONO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001070. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Konomi Network (KONO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KONO kaina yra $0.001074. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Konomi Network kainų statistika

--
----

--

$ 39.24K
$ 39.24K$ 39.24K

36.69M
36.69M 36.69M

--
----

--

Naujausia KONO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KONO turi 36.69M apyvartą ir $ 39.24K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Konomi Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Konomi Network, dabartinė Konomi Network kaina yra 0.001069USD. Apyvartinė Konomi Network (KONO) pasiūla yra 36.69M KONO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $39,243.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -4.54%
    $ -0.000048
    $ 0.001112
    $ 0.001066
  • 30 dienų
    9.57%
    $ 0.000102
    $ 0.001112
    $ 0.001066
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Konomi Network kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Konomi Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.001112 ir žemiausia $0.001066. Kainos pokytis buvo -4.54%. Ši naujausia tendencija parodo KONO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Konomi Network įvyko 9.57%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000102 vertę. Tai rodo, kad KONO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Konomi Network (KONO) kainų prognozės modulis?

Konomi Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KONO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Konomi Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KONO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Konomi Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KONO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KONO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Konomi Network potencialą.

Kodėl KONO kainų prognozė yra svarbi?

KONO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KONO dabar?
Pagal jūsų prognozes, KONO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KONO kainų prognozė?
Remiantis Konomi Network (KONO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KONO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KONO 2026 m.?
1 vieneto Konomi Network (KONO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KONO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KONO kaina 2027 m.?
Konomi Network (KONO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KONO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KONO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Konomi Network (KONO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KONO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Konomi Network (KONO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KONO 2030 m.?
1 vieneto Konomi Network (KONO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KONO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KONO kainų prognozė 2040 metams?
Konomi Network (KONO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KONO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.