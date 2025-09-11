Konnect kaina (KCT)
-1.84%
+0.22%
+32.36%
+32.36%
Konnect (KCT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KCT kaina yra $ 0.156065, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KCT per pastarąją valandą pasikeitė -1.84%, per 24 valandas – +0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +32.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Konnect rinkos kapitalizacija yra $ 6.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KCT apyvartoje yra 7.17B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.00M
Šiandienos Konnect kainos pokytis į USD: $ 0.
Konnect 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Konnect 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Konnect 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.22%
|30 dienų
|$ 0
|+204.38%
|60 dienų
|$ 0
|+50.40%
|90 dienų
|$ 0
|--
Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners. Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance.
