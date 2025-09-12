Daugiau apie KIF

KittenFinance logotipas

KittenFinance kaina (KIF)

Neįtraukta į sąrašą

1 KIF į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
KittenFinance (KIF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:58:01(UTC+8)

KittenFinance (KIF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

--

--

+1.87%

+1.87%

KittenFinance (KIF) realiojo laiko kaina yra $18.05. Per pastarąsias 24 valandas KIF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KIF kaina yra $ 304.93, o žemiausia – $ 2.3.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KIF per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KittenFinance (KIF) rinkos informacija

Dabartinė KittenFinance rinkos kapitalizacija yra $ 683.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KIF apyvartoje yra 37.84K vienetų, o bendras kiekis siekia 40999.99665468931. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 740.09K

KittenFinance (KIF) kainos istorija USD

Šiandienos KittenFinance kainos pokytis į USD: $ 0.
KittenFinance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.5812370750.
KittenFinance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +6.3825684450.
KittenFinance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.5812370750+3.22%
60 dienų$ +6.3825684450+35.36%
90 dienų$ 0--

Kas yra KittenFinance (KIF)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KittenFinance (KIF) išteklius

Oficiali svetainė

KittenFinance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KittenFinance (KIF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KittenFinance (KIF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KittenFinance prognozes.

Peržiūrėkite KittenFinance kainos prognozę dabar!

KIF į vietos valiutas

KittenFinance (KIF) Tokenomika

Supratimas apie KittenFinance (KIF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KIFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KittenFinance (KIF)

Kiek KittenFinance(KIF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KIF kaina USD valiuta yra 18.05USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KIF į USD kaina?
Dabartinė KIF kaina USD valiuta yra $ 18.05. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KittenFinance rinkos kapitalizacija?
KIF rinkos kapitalizacija yra $ 683.07KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KIF apyvartoje?
KIF apyvartoje yra 37.84KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KIF kaina?
KIF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 304.93USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KIF kaina?
KIF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.3USD.
Kokia yra KIF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KIF yra --USD.
Ar KIF kaina šiais metais kils?
KIF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KIF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:58:01(UTC+8)

