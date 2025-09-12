Daugiau apie KINE

KINE Kainos informacija

KINE Oficiali svetainė

KINE Tokenomika

KINE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Kine Protocol logotipas

Kine Protocol kaina (KINE)

Neįtraukta į sąrašą

1 KINE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00186547
$0.00186547$0.00186547
+1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Kine Protocol (KINE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:36:33(UTC+8)

Kine Protocol (KINE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00184239
$ 0.00184239$ 0.00184239
24 val. žemiausia
$ 0.00186552
$ 0.00186552$ 0.00186552
24 val. aukščiausia

$ 0.00184239
$ 0.00184239$ 0.00184239

$ 0.00186552
$ 0.00186552$ 0.00186552

$ 6.87
$ 6.87$ 6.87

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

+1.25%

+3.02%

+3.02%

Kine Protocol (KINE) realiojo laiko kaina yra $0.00186547. Per pastarąsias 24 valandas KINE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00184239 iki aukščiausios $ 0.00186552 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KINE kaina yra $ 6.87, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KINE per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +1.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kine Protocol (KINE) rinkos informacija

$ 37.71K
$ 37.71K$ 37.71K

--
----

$ 186.55K
$ 186.55K$ 186.55K

20.21M
20.21M 20.21M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Kine Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 37.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KINE apyvartoje yra 20.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 186.55K

Kine Protocol (KINE) kainos istorija USD

Šiandienos Kine Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Kine Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000964382.
Kine Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007247033.
Kine Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000251493332396534.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.25%
30 dienų$ -0.0000964382-5.16%
60 dienų$ +0.0007247033+38.85%
90 dienų$ +0.000251493332396534+15.58%

Kas yra Kine Protocol (KINE)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kine Protocol (KINE) išteklius

Oficiali svetainė

Kine Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kine Protocol (KINE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kine Protocol (KINE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kine Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Kine Protocol kainos prognozę dabar!

KINE į vietos valiutas

Kine Protocol (KINE) Tokenomika

Supratimas apie Kine Protocol (KINE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KINEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kine Protocol (KINE)

Kiek Kine Protocol(KINE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KINE kaina USD valiuta yra 0.00186547USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KINE į USD kaina?
Dabartinė KINE kaina USD valiuta yra $ 0.00186547. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kine Protocol rinkos kapitalizacija?
KINE rinkos kapitalizacija yra $ 37.71KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KINE apyvartoje?
KINE apyvartoje yra 20.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KINE kaina?
KINE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.87USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KINE kaina?
KINE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KINE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KINE yra --USD.
Ar KINE kaina šiais metais kils?
KINE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KINE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:36:33(UTC+8)

Kine Protocol (KINE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.