Kine Protocol (KINE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kine Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KINE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kine Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kine Protocol kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Kine Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Kine Protocol (KINE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kine Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001969 prekybos kainą 2025 m.

Kine Protocol (KINE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kine Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002068 prekybos kainą 2026 m.

Kine Protocol (KINE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KINE ateities kaina yra $ 0.002171 su 10.25% augimo norma.

Kine Protocol (KINE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KINE ateities kaina yra $ 0.002280 su 15.76% augimo norma.

Kine Protocol (KINE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KINE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002394, o augimo norma – 21.55%.

Kine Protocol (KINE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KINE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002513, o augimo norma – 27.63%.

Kine Protocol (KINE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kine Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004094 prekybos kainą.

Kine Protocol (KINE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Kine Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006669 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001969
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002068
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002171
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002280
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002394
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002513
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002639
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002771
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002909
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003055
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003208
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003368
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003537
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003713
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003899
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004094
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Kine Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001969
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001969
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001971
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001977
    0.41%
Kine Protocol (KINE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma KINE kaina yra $0.001969. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kine Protocol (KINE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė KINE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001969. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kine Protocol (KINE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KINE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001971. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kine Protocol (KINE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KINE kaina yra $0.001977. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kine Protocol kainų statistika

--
----

--

$ 39.81K
$ 39.81K$ 39.81K

20.21M
20.21M 20.21M

--
----

--

Naujausia KINE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KINE turi 20.21M apyvartą ir $ 39.81K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kine Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kine Protocol, dabartinė Kine Protocol kaina yra 0.001969USD. Apyvartinė Kine Protocol (KINE) pasiūla yra 20.21M KINE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $39,806.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    6.53%
    $ 0.000120
    $ 0.001981
    $ 0.001848
  • 7 dienos
    9.44%
    $ 0.000185
    $ 0.001979
    $ 0.001791
  • 30 dienų
    -0.09%
    $ -0.000001
    $ 0.001979
    $ 0.001791
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kine Protocol kaina pasikeitė $0.000120, atspindinti 6.53% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kine Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.001979 ir žemiausia $0.001791. Kainos pokytis buvo 9.44%. Ši naujausia tendencija parodo KINE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kine Protocol įvyko -0.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000001 vertę. Tai rodo, kad KINE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Kine Protocol (KINE) kainų prognozės modulis?

Kine Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KINE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kine Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KINE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kine Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KINE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KINE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kine Protocol potencialą.

Kodėl KINE kainų prognozė yra svarbi?

KINE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KINE dabar?
Pagal jūsų prognozes, KINE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KINE kainų prognozė?
Remiantis Kine Protocol (KINE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KINE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KINE 2026 m.?
1 vieneto Kine Protocol (KINE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KINE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KINE kaina 2027 m.?
Kine Protocol (KINE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KINE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KINE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kine Protocol (KINE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KINE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Kine Protocol (KINE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KINE 2030 m.?
1 vieneto Kine Protocol (KINE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KINE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KINE kainų prognozė 2040 metams?
Kine Protocol (KINE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KINE kaina pasieks --.
