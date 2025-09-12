Daugiau apie KIBBLE

Kibble kaina (KIBBLE)

Neįtraukta į sąrašą

1 KIBBLE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00379795
+0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Kibble (KIBBLE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:43:11(UTC+8)

Kibble (KIBBLE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00370806
24 val. žemiausia
$ 0.0038842
24 val. aukščiausia

$ 0.00370806
$ 0.0038842
$ 0.051158
$ 0.0030904
-0.01%

+0.50%

-3.29%

-3.29%

Kibble (KIBBLE) realiojo laiko kaina yra $0.00379806. Per pastarąsias 24 valandas KIBBLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00370806 iki aukščiausios $ 0.0038842 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KIBBLE kaina yra $ 0.051158, o žemiausia – $ 0.0030904.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KIBBLE per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – +0.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kibble (KIBBLE) rinkos informacija

$ 672.26K
$ 672.26K$ 672.26K

--
----

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

177.00M
177.00M 177.00M

338,544,449.5841926
338,544,449.5841926 338,544,449.5841926

Dabartinė Kibble rinkos kapitalizacija yra $ 672.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KIBBLE apyvartoje yra 177.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 338544449.5841926. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.29M

Kibble (KIBBLE) kainos istorija USD

Šiandienos Kibble kainos pokytis į USD: $ 0.
Kibble 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004584767.
Kibble 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005049676.
Kibble 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000533065513074141.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.50%
30 dienų$ -0.0004584767-12.07%
60 dienų$ -0.0005049676-13.29%
90 dienų$ -0.000533065513074141-12.30%

Kas yra Kibble (KIBBLE)

Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game.

Kibble (KIBBLE) išteklius

Oficiali svetainė

Kibble kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kibble (KIBBLE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kibble (KIBBLE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kibble prognozes.

Peržiūrėkite Kibble kainos prognozę dabar!

KIBBLE į vietos valiutas

Kibble (KIBBLE) Tokenomika

Supratimas apie Kibble (KIBBLE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KIBBLEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kibble (KIBBLE)

Kiek Kibble(KIBBLE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KIBBLE kaina USD valiuta yra 0.00379806USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KIBBLE į USD kaina?
Dabartinė KIBBLE kaina USD valiuta yra $ 0.00379806. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kibble rinkos kapitalizacija?
KIBBLE rinkos kapitalizacija yra $ 672.26KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KIBBLE apyvartoje?
KIBBLE apyvartoje yra 177.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KIBBLE kaina?
KIBBLE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.051158USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KIBBLE kaina?
KIBBLE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0030904USD.
Kokia yra KIBBLE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KIBBLE yra --USD.
Ar KIBBLE kaina šiais metais kils?
KIBBLE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KIBBLE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:43:11(UTC+8)

