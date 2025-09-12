Daugiau apie KEYFI

KEYFI Kainos informacija

KEYFI Oficiali svetainė

KEYFI Tokenomika

KEYFI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

KeyFi logotipas

KeyFi kaina (KEYFI)

Neįtraukta į sąrašą

1 KEYFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.01855927
$0.01855927$0.01855927
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
KeyFi (KEYFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:45:38(UTC+8)

KeyFi (KEYFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01849236
$ 0.01849236$ 0.01849236
24 val. žemiausia
$ 0.0186581
$ 0.0186581$ 0.0186581
24 val. aukščiausia

$ 0.01849236
$ 0.01849236$ 0.01849236

$ 0.0186581
$ 0.0186581$ 0.0186581

$ 2.57
$ 2.57$ 2.57

$ 0.00544649
$ 0.00544649$ 0.00544649

0.00%

-0.01%

+4.85%

+4.85%

KeyFi (KEYFI) realiojo laiko kaina yra $0.01855927. Per pastarąsias 24 valandas KEYFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01849236 iki aukščiausios $ 0.0186581 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KEYFI kaina yra $ 2.57, o žemiausia – $ 0.00544649.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KEYFI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KeyFi (KEYFI) rinkos informacija

$ 60.02K
$ 60.02K$ 60.02K

--
----

$ 166.93K
$ 166.93K$ 166.93K

3.23M
3.23M 3.23M

8,994,262.442004075
8,994,262.442004075 8,994,262.442004075

Dabartinė KeyFi rinkos kapitalizacija yra $ 60.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KEYFI apyvartoje yra 3.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 8994262.442004075. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 166.93K

KeyFi (KEYFI) kainos istorija USD

Šiandienos KeyFi kainos pokytis į USD: $ 0.
KeyFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010937794.
KeyFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0041765020.
KeyFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.005127609350117196.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.01%
30 dienų$ +0.0010937794+5.89%
60 dienų$ +0.0041765020+22.50%
90 dienų$ +0.005127609350117196+38.18%

Kas yra KeyFi (KEYFI)

KeyFi is a next-generation DeFi application offering intelligent tools for managing your DeFi portfolio: custom strategy builders, yield projection, portfolio tracking, and a powerful research dashboard. We seek to solve DeFi user challenges such as juggling multiple wallets/platforms/chains, manually comparing yield, and the lack of historical data. Manage multiple assets, across multiple chains, and across multiple platforms and protocols such as Compound, Aave, 1inch, and more, all from one convenient application.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KeyFi (KEYFI) išteklius

Oficiali svetainė

KeyFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KeyFi (KEYFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KeyFi (KEYFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KeyFi prognozes.

Peržiūrėkite KeyFi kainos prognozę dabar!

KEYFI į vietos valiutas

KeyFi (KEYFI) Tokenomika

Supratimas apie KeyFi (KEYFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KEYFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KeyFi (KEYFI)

Kiek KeyFi(KEYFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KEYFI kaina USD valiuta yra 0.01855927USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KEYFI į USD kaina?
Dabartinė KEYFI kaina USD valiuta yra $ 0.01855927. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KeyFi rinkos kapitalizacija?
KEYFI rinkos kapitalizacija yra $ 60.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KEYFI apyvartoje?
KEYFI apyvartoje yra 3.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KEYFI kaina?
KEYFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.57USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KEYFI kaina?
KEYFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00544649USD.
Kokia yra KEYFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KEYFI yra --USD.
Ar KEYFI kaina šiais metais kils?
KEYFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KEYFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:45:38(UTC+8)

KeyFi (KEYFI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.