KeyFi (KEYFI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite KeyFi kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KEYFI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte KeyFi kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

KeyFi kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:46:32(UTC+8)

KeyFi Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

KeyFi (KEYFI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, KeyFi galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.018984 prekybos kainą 2025 m.

KeyFi (KEYFI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, KeyFi galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.019933 prekybos kainą 2026 m.

KeyFi (KEYFI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KEYFI ateities kaina yra $ 0.020930 su 10.25% augimo norma.

KeyFi (KEYFI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KEYFI ateities kaina yra $ 0.021977 su 15.76% augimo norma.

KeyFi (KEYFI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KEYFI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.023075, o augimo norma – 21.55%.

KeyFi (KEYFI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KEYFI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.024229, o augimo norma – 27.63%.

KeyFi (KEYFI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. KeyFi kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.039467 prekybos kainą.

KeyFi (KEYFI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. KeyFi kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.064288 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.018984
    0.00%
  • 2026
    $ 0.019933
    5.00%
  • 2027
    $ 0.020930
    10.25%
  • 2028
    $ 0.021977
    15.76%
  • 2029
    $ 0.023075
    21.55%
  • 2030
    $ 0.024229
    27.63%
  • 2031
    $ 0.025441
    34.01%
  • 2032
    $ 0.026713
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.028048
    47.75%
  • 2034
    $ 0.029451
    55.13%
  • 2035
    $ 0.030923
    62.89%
  • 2036
    $ 0.032470
    71.03%
  • 2037
    $ 0.034093
    79.59%
  • 2038
    $ 0.035798
    88.56%
  • 2039
    $ 0.037588
    97.99%
  • 2040
    $ 0.039467
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės KeyFi kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.018984
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.018987
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.019002
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.019062
    0.41%
KeyFi (KEYFI) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma KEYFI kaina yra $0.018984. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

KeyFi (KEYFI) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė KEYFI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.018987. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

KeyFi (KEYFI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KEYFI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.019002. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

KeyFi (KEYFI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KEYFI kaina yra $0.019062. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė KeyFi kainų statistika

--
----

--

$ 61.40K
$ 61.40K$ 61.40K

3.23M
3.23M 3.23M

--
----

--

Naujausia KEYFI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KEYFI turi 3.23M apyvartą ir $ 61.40K bendrą rinkos kapitalizaciją.

KeyFi istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje KeyFi, dabartinė KeyFi kaina yra 0.018984USD. Apyvartinė KeyFi (KEYFI) pasiūla yra 3.23M KEYFI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $61,398.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.29%
    $ 0.000425
    $ 0.019060
    $ 0.009959
  • 7 dienos
    6.87%
    $ 0.001304
    $ 0.019059
    $ 0.009959
  • 30 dienų
    6.33%
    $ 0.001201
    $ 0.019059
    $ 0.009959
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas KeyFi kaina pasikeitė $0.000425, atspindinti 2.29% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas KeyFi buvo prekiaujama aukščiausia $0.019059 ir žemiausia $0.009959. Kainos pokytis buvo 6.87%. Ši naujausia tendencija parodo KEYFI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį KeyFi įvyko 6.33%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001201 vertę. Tai rodo, kad KEYFI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia KeyFi (KEYFI) kainų prognozės modulis?

KeyFi Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KEYFI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius KeyFi ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KEYFI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti KeyFi kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KEYFI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KEYFI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą KeyFi potencialą.

Kodėl KEYFI kainų prognozė yra svarbi?

KEYFI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KEYFI dabar?
Pagal jūsų prognozes, KEYFI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KEYFI kainų prognozė?
Remiantis KeyFi (KEYFI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KEYFI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KEYFI 2026 m.?
1 vieneto KeyFi (KEYFI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KEYFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KEYFI kaina 2027 m.?
KeyFi (KEYFI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KEYFI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KEYFI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, KeyFi (KEYFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KEYFI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, KeyFi (KEYFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KEYFI 2030 m.?
1 vieneto KeyFi (KEYFI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KEYFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KEYFI kainų prognozė 2040 metams?
KeyFi (KEYFI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KEYFI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:46:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.