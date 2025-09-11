Ket kaina (KET)
-2.48%
+34.11%
+51.83%
+51.83%
Ket (KET) realiojo laiko kaina yra $0.060648. Per pastarąsias 24 valandas KET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04448212 iki aukščiausios $ 0.063062 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KET kaina yra $ 0.61664, o žemiausia – $ 0.0085598.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KET per pastarąją valandą pasikeitė -2.48%, per 24 valandas – +34.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +51.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Ket rinkos kapitalizacija yra $ 61.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KET apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.01M
Šiandienos Ket kainos pokytis į USD: $ +0.01542534.
Ket 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0353225050.
Ket 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0475826498.
Ket 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.34652584729617884.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.01542534
|+34.11%
|30 dienų
|$ -0.0353225050
|-58.24%
|60 dienų
|$ -0.0475826498
|-78.45%
|90 dienų
|$ -0.34652584729617884
|-85.10%
YellowCatDAO sets itself apart by integrating cutting-edge AI-driven trading mechanisms with a community-centered governance model. At its core, the project leverages an AI agent capable of executing trades across multiple blockchain networks, making it a pioneer in cross-chain AI trading. Unlike typical trading bots, this AI agent not only focuses on profitability but also strategically reinvests gains into the project’s treasury to ensure sustainable growth and support ongoing initiatives. One of YellowCatDAO’s standout features is its innovative ShameFi mechanic, introduced during its presale. This mechanism brings a new level of accountability to the crypto space by publicly exposing the actions of presale participants. It ensures transparency and discourages harmful practices such as early dumping by presalers, thereby fostering a fairer and more stable ecosystem. This unique approach aligns with the project’s ethos of transparency and trust, making it one of the few projects actively addressing the challenges of launch-stage tokenomics. The project also offers a real-time transparency dashboard, which allows community members to monitor key activities such as token movements, and sell-offs by major wallets. This feature empowers the community with actionable insights, helping investors make informed decisions while keeping the project’s operations in check. This level of openness is rare in the crypto space and is a testament to YellowCatDAO’s commitment to building trust within its community. Additionally, YellowCatDAO seamlessly blends entertainment with functionality by introducing elements of EntertainmentFi. Through creative community engagement, such as raffles and interactive events, the project adds a layer of fun and inclusivity to its otherwise utility-driven model. These activities not only strengthen community bonds but also contribute to the project’s treasury, creating a self-reinforcing growth cycle. YellowCatDAO’s ability to integrate transparency, innovative tokenomics, AI-driven trading, and community interaction into one cohesive ecosystem makes it a truly unique project. By addressing pain points such as presale accountability, lack of transparency, and uninspired utility, it sets a new standard for decentralized autonomous organizations. With its bold vision and practical solutions, YellowCatDAO offers a fresh perspective on how blockchain technology can be leveraged for innovation, sustainability, and community empowerment.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.