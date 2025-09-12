Daugiau apie KENJI

Kenji kaina (KENJI)

Kenji (KENJI) kainos informacija (USD)

Kenji (KENJI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KENJI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KENJI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KENJI per pastarąją valandą pasikeitė -1.19%, per 24 valandas – -4.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kenji (KENJI) rinkos informacija

Dabartinė Kenji rinkos kapitalizacija yra $ 16.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KENJI apyvartoje yra 9.99B vienetų, o bendras kiekis siekia 9987626064.261148. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.78K

Kenji (KENJI) kainos istorija USD

Šiandienos Kenji kainos pokytis į USD: $ 0.
Kenji 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kenji 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kenji 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.05%
30 dienų$ 0+33.13%
60 dienų$ 0+9.22%
90 dienų$ 0--

Kas yra Kenji (KENJI)

Kenji Token is an SPL-2022 token on the Solana blockchain that blends anime-inspired creativity with real-world utility. Designed to foster a transparent, community-driven ecosystem, Kenji Token features a live Web3 play-to-earn game and plans to integrate staking and NFTs for additional rewards. The project supports sustainable growth while contributing to animal and humanitarian charities, creating both functional and meaningful value for its holders.

Kenji (KENJI) Tokenomika

Supratimas apie Kenji (KENJI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KENJIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kenji (KENJI)

Kiek Kenji(KENJI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KENJI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KENJI į USD kaina?
Dabartinė KENJI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kenji rinkos kapitalizacija?
KENJI rinkos kapitalizacija yra $ 16.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KENJI apyvartoje?
KENJI apyvartoje yra 9.99BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KENJI kaina?
KENJI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KENJI kaina?
KENJI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KENJI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KENJI yra --USD.
Ar KENJI kaina šiais metais kils?
KENJI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KENJI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Kenji (KENJI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

