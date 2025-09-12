Daugiau apie KEN

Ken logotipas

Ken kaina (KEN)

Neįtraukta į sąrašą

1 KEN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00010534
+1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Ken (KEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:30:31(UTC+8)

Ken (KEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.00421408
$ 0
-0.04%

+1.12%

+7.55%

+7.55%

Ken (KEN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KEN kaina yra $ 0.00421408, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KEN per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +1.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ken (KEN) rinkos informacija

$ 105.34K
--
----

$ 105.34K
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė Ken rinkos kapitalizacija yra $ 105.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KEN apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 105.34K

Ken (KEN) kainos istorija USD

Šiandienos Ken kainos pokytis į USD: $ 0.
Ken 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ken 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ken 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.12%
30 dienų$ 0-4.78%
60 dienų$ 0+14.89%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ken (KEN)

Meet Ken Coin, the cryptocurrency that is set to revolutionize the digital finance world. Ken Coin is inspired by Ken, the first DOGE of Atsuko Sato, and the older brother of the famous Kabosu and Neiro. With Ken Coin, we honor the legacy of Ken, the original Shiba Inu that paved the way for the iconic Dogecoin. Ken Coin aims to bring the same community spirit and innovation that Dogecoin brought to the crypto space, but with enhanced features and a stronger focus on utility. Join us in celebrating Ken's legacy by being part of the Ken Coin community. Experience the future of cryptocurrency with Ken Coin, where nostalgia meets cutting-edge technology. Get ready to embark on an exciting journey with Ken Coin and be a part of something truly special.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Ken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ken (KEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ken (KEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ken prognozes.

Peržiūrėkite Ken kainos prognozę dabar!

KEN į vietos valiutas

Ken (KEN) Tokenomika

Supratimas apie Ken (KEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ken (KEN)

Kiek Ken(KEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KEN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KEN į USD kaina?
Dabartinė KEN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ken rinkos kapitalizacija?
KEN rinkos kapitalizacija yra $ 105.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KEN apyvartoje?
KEN apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KEN kaina?
KEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00421408USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KEN kaina?
KEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KEN yra --USD.
Ar KEN kaina šiais metais kils?
KEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:30:31(UTC+8)

