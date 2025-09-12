Keep Gambling kaina (GAMBLE)
-0.39%
+7.98%
-12.22%
-12.22%
Keep Gambling (GAMBLE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GAMBLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAMBLE kaina yra $ 0.00971359, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAMBLE per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +7.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Keep Gambling rinkos kapitalizacija yra $ 183.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GAMBLE apyvartoje yra 999.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 999576021.971664. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 183.02K
Šiandienos Keep Gambling kainos pokytis į USD: $ 0.
Keep Gambling 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Keep Gambling 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Keep Gambling 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+7.98%
|30 dienų
|$ 0
|-75.64%
|60 dienų
|$ 0
|+172.40%
|90 dienų
|$ 0
|--
Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.
