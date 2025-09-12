Daugiau apie KANGAL

Kangal kaina (KANGAL)

1 KANGAL į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.50%1D
Kangal (KANGAL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:44:47(UTC+8)

Kangal (KANGAL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.58%

+5.46%

+5.46%

Kangal (KANGAL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KANGAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KANGAL kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KANGAL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kangal (KANGAL) rinkos informacija

$ 115.80K
$ 115.80K$ 115.80K

--
----

$ 115.80K
$ 115.80K$ 115.80K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Dabartinė Kangal rinkos kapitalizacija yra $ 115.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KANGAL apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 115.80K

Kangal (KANGAL) kainos istorija USD

Šiandienos Kangal kainos pokytis į USD: $ 0.
Kangal 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kangal 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kangal 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.58%
30 dienų$ 0+14.37%
60 dienų$ 0+32.14%
90 dienų$ 0--

Kas yra Kangal (KANGAL)

KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem. KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace.

Kangal (KANGAL) išteklius

Oficiali svetainė

Kangal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kangal (KANGAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kangal (KANGAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kangal prognozes.

Peržiūrėkite Kangal kainos prognozę dabar!

KANGAL į vietos valiutas

Kangal (KANGAL) Tokenomika

Supratimas apie Kangal (KANGAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KANGALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kangal (KANGAL)

Kiek Kangal(KANGAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KANGAL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KANGAL į USD kaina?
Dabartinė KANGAL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kangal rinkos kapitalizacija?
KANGAL rinkos kapitalizacija yra $ 115.80KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KANGAL apyvartoje?
KANGAL apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KANGAL kaina?
KANGAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KANGAL kaina?
KANGAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KANGAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KANGAL yra --USD.
Ar KANGAL kaina šiais metais kils?
KANGAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KANGAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Kangal (KANGAL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

