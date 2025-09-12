Daugiau apie JUJU

JUJU Kainos informacija

JUJU Oficiali svetainė

JUJU Tokenomika

JUJU Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

JUJU logotipas

JUJU kaina (JUJU)

Neįtraukta į sąrašą

1 JUJU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
JUJU (JUJU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:34:20(UTC+8)

JUJU (JUJU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119818
$ 0.00119818$ 0.00119818

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.35%

+8.26%

+8.26%

JUJU (JUJU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas JUJU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JUJU kaina yra $ 0.00119818, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JUJU per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

JUJU (JUJU) rinkos informacija

$ 23.99K
$ 23.99K$ 23.99K

--
----

$ 23.99K
$ 23.99K$ 23.99K

999.51M
999.51M 999.51M

999,513,467.511431
999,513,467.511431 999,513,467.511431

Dabartinė JUJU rinkos kapitalizacija yra $ 23.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JUJU apyvartoje yra 999.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 999513467.511431. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.99K

JUJU (JUJU) kainos istorija USD

Šiandienos JUJU kainos pokytis į USD: $ 0.
JUJU 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
JUJU 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
JUJU 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.35%
30 dienų$ 0+14.91%
60 dienų$ 0+18.89%
90 dienų$ 0--

Kas yra JUJU (JUJU)

JUJU is a fresh and never seen before meme character on the Solana Blockchain. It's a CTO but has the OG Artist on board. With a clear plan for growth JUJU is aiming to takeover the crypto meme world by extensive marketing with a CTO Lead with track record in marketing and social media working for some of the biggest companies in the world. A strong community is also developing and the backbone of further growth.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

JUJU (JUJU) išteklius

Oficiali svetainė

JUJU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos JUJU (JUJU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JUJU (JUJU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JUJU prognozes.

Peržiūrėkite JUJU kainos prognozę dabar!

JUJU į vietos valiutas

JUJU (JUJU) Tokenomika

Supratimas apie JUJU (JUJU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JUJUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie JUJU (JUJU)

Kiek JUJU(JUJU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JUJU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JUJU į USD kaina?
Dabartinė JUJU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra JUJU rinkos kapitalizacija?
JUJU rinkos kapitalizacija yra $ 23.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JUJU apyvartoje?
JUJU apyvartoje yra 999.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JUJU kaina?
JUJU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00119818USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JUJU kaina?
JUJU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra JUJU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JUJU yra --USD.
Ar JUJU kaina šiais metais kils?
JUJU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JUJU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:34:20(UTC+8)

JUJU (JUJU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.