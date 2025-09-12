Daugiau apie JUICY

JUICY kaina (JUICY)

1 JUICY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00097339
$0.00097339
-3.30%1D
JUICY (JUICY) kainos grafikas realiu laiku
JUICY (JUICY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0.00103625
$ 0.00103625
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0.00103625
$ 0.00103625

$ 0.065988
$ 0.065988

$ 0
$ 0

-0.06%

-3.34%

+4.27%

+4.27%

JUICY (JUICY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas JUICY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00103625 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JUICY kaina yra $ 0.065988, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JUICY per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -3.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

JUICY (JUICY) rinkos informacija

$ 530.03K
$ 530.03K

--
--

$ 973.39K
$ 973.39K

544.52M
544.52M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė JUICY rinkos kapitalizacija yra $ 530.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JUICY apyvartoje yra 544.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 973.39K

JUICY (JUICY) kainos istorija USD

Šiandienos JUICY kainos pokytis į USD: $ 0.
JUICY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
JUICY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
JUICY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.34%
30 dienų$ 0+13.65%
60 dienų$ 0-53.21%
90 dienų$ 0--

Kas yra JUICY (JUICY)

Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

JUICY (JUICY) išteklius

Oficiali svetainė

JUICY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos JUICY (JUICY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JUICY (JUICY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JUICY prognozes.

Peržiūrėkite JUICY kainos prognozę dabar!

JUICY į vietos valiutas

JUICY (JUICY) Tokenomika

Supratimas apie JUICY (JUICY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JUICYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie JUICY (JUICY)

Kiek JUICY(JUICY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JUICY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JUICY į USD kaina?
Dabartinė JUICY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra JUICY rinkos kapitalizacija?
JUICY rinkos kapitalizacija yra $ 530.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JUICY apyvartoje?
JUICY apyvartoje yra 544.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JUICY kaina?
JUICY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.065988USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JUICY kaina?
JUICY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra JUICY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JUICY yra --USD.
Ar JUICY kaina šiais metais kils?
JUICY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JUICY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
JUICY (JUICY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

