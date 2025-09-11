Daugiau apie JAV

Javsphere logotipas

Javsphere kaina (JAV)

Neįtraukta į sąrašą

1 JAV į USD – tiesioginė kaina:

$0.00404109
-1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Javsphere (JAV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:22:41(UTC+8)

Javsphere (JAV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00404092
24 val. žemiausia
$ 0.00414081
24 val. aukščiausia

$ 0.00404092
$ 0.00414081
$ 0.405124
$ 0.00403525
-0.04%

-1.24%

-6.94%

-6.94%

Javsphere (JAV) realiojo laiko kaina yra $0.00405929. Per pastarąsias 24 valandas JAV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00404092 iki aukščiausios $ 0.00414081 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JAV kaina yra $ 0.405124, o žemiausia – $ 0.00403525.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JAV per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -1.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Javsphere (JAV) rinkos informacija

$ 1.11M
--
$ 3.26M
274.80M
806,528,426.0
Dabartinė Javsphere rinkos kapitalizacija yra $ 1.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JAV apyvartoje yra 274.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 806528426.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.26M

Javsphere (JAV) kainos istorija USD

Šiandienos Javsphere kainos pokytis į USD: $ 0.
Javsphere 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012661136.
Javsphere 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017672459.
Javsphere 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.24%
30 dienų$ -0.0012661136-31.19%
60 dienų$ -0.0017672459-43.53%
90 dienų$ 0--

Kas yra Javsphere (JAV)

This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Javsphere (JAV) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Javsphere kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Javsphere (JAV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Javsphere (JAV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Javsphere prognozes.

Peržiūrėkite Javsphere kainos prognozę dabar!

JAV į vietos valiutas

Javsphere (JAV) Tokenomika

Supratimas apie Javsphere (JAV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JAVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Javsphere (JAV)

Kiek Javsphere(JAV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JAV kaina USD valiuta yra 0.00405929USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JAV į USD kaina?
Dabartinė JAV kaina USD valiuta yra $ 0.00405929. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Javsphere rinkos kapitalizacija?
JAV rinkos kapitalizacija yra $ 1.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JAV apyvartoje?
JAV apyvartoje yra 274.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JAV kaina?
JAV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.405124USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JAV kaina?
JAV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00403525USD.
Kokia yra JAV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JAV yra --USD.
Ar JAV kaina šiais metais kils?
JAV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JAV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:22:41(UTC+8)

