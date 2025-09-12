Daugiau apie JAIHOZ

JAIHOZ Kainos informacija

JAIHOZ Tokenomika

JAIHOZ Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Jaihoz by Virtuals logotipas

Jaihoz by Virtuals kaina (JAIHOZ)

Neįtraukta į sąrašą

1 JAIHOZ į USD – tiesioginė kaina:

$0.0004916
$0.0004916$0.0004916
-1.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:41:39(UTC+8)

Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00048206
$ 0.00048206$ 0.00048206
24 val. žemiausia
$ 0.00051245
$ 0.00051245$ 0.00051245
24 val. aukščiausia

$ 0.00048206
$ 0.00048206$ 0.00048206

$ 0.00051245
$ 0.00051245$ 0.00051245

$ 0.02559257
$ 0.02559257$ 0.02559257

$ 0.000358
$ 0.000358$ 0.000358

+0.67%

-2.31%

+10.50%

+10.50%

Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) realiojo laiko kaina yra $0.00049208. Per pastarąsias 24 valandas JAIHOZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00048206 iki aukščiausios $ 0.00051245 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JAIHOZ kaina yra $ 0.02559257, o žemiausia – $ 0.000358.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JAIHOZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.67%, per 24 valandas – -2.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) rinkos informacija

$ 492.64K
$ 492.64K$ 492.64K

--
----

$ 492.64K
$ 492.64K$ 492.64K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Jaihoz by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 492.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JAIHOZ apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 492.64K

Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) kainos istorija USD

Šiandienos Jaihoz by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Jaihoz by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000563343.
Jaihoz by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001995079.
Jaihoz by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003781977176644569.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.31%
30 dienų$ -0.0000563343-11.44%
60 dienų$ -0.0001995079-40.54%
90 dienų$ -0.0003781977176644569-43.45%

Kas yra Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Jaihoz by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Jaihoz by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Jaihoz by Virtuals kainos prognozę dabar!

JAIHOZ į vietos valiutas

Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) Tokenomika

Supratimas apie Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JAIHOZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ)

Kiek Jaihoz by Virtuals(JAIHOZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JAIHOZ kaina USD valiuta yra 0.00049208USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JAIHOZ į USD kaina?
Dabartinė JAIHOZ kaina USD valiuta yra $ 0.00049208. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Jaihoz by Virtuals rinkos kapitalizacija?
JAIHOZ rinkos kapitalizacija yra $ 492.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JAIHOZ apyvartoje?
JAIHOZ apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JAIHOZ kaina?
JAIHOZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02559257USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JAIHOZ kaina?
JAIHOZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000358USD.
Kokia yra JAIHOZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JAIHOZ yra --USD.
Ar JAIHOZ kaina šiais metais kils?
JAIHOZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JAIHOZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:41:39(UTC+8)

Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.