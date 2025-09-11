Jackal Protocol kaina (JKL)
Jackal Protocol (JKL) realiojo laiko kaina yra $0.03096637. Per pastarąsias 24 valandas JKL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0298437 iki aukščiausios $ 0.03096254 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JKL kaina yra $ 1.087, o žemiausia – $ 0.02226129.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JKL per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Jackal Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 3.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JKL apyvartoje yra 121.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 170301666.015338. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.27M
Šiandienos Jackal Protocol kainos pokytis į USD: $ +0.0003887.
Jackal Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0124530266.
Jackal Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0063654501.
Jackal Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.02326852319318113.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.0003887
|+1.27%
|30 dienų
|$ -0.0124530266
|-40.21%
|60 dienų
|$ -0.0063654501
|-20.55%
|90 dienų
|$ -0.02326852319318113
|-42.90%
Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.
