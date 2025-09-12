Daugiau apie ITP

Interport Token kaina (ITP)

1 ITP į USD – tiesioginė kaina:

$0.01533763
-0.30%1D
mexc
USD
Interport Token (ITP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:54:35(UTC+8)

Interport Token (ITP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01521785
24 val. žemiausia
$ 0.01544105
24 val. aukščiausia

$ 0.01521785
$ 0.01544105
$ 6.96
$ 0.0041233
--

-0.34%

-1.77%

-1.77%

Interport Token (ITP) realiojo laiko kaina yra $0.01533763. Per pastarąsias 24 valandas ITP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01521785 iki aukščiausios $ 0.01544105 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ITP kaina yra $ 6.96, o žemiausia – $ 0.0041233.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ITP per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Interport Token (ITP) rinkos informacija

$ 535.78K
--
$ 2.30M
34.93M
150,000,000.0
Dabartinė Interport Token rinkos kapitalizacija yra $ 535.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ITP apyvartoje yra 34.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 150000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.30M

Interport Token (ITP) kainos istorija USD

Šiandienos Interport Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Interport Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0025841989.
Interport Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0081416189.
Interport Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.006775781460773758.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.34%
30 dienų$ -0.0025841989-16.84%
60 dienų$ +0.0081416189+53.08%
90 dienų$ +0.006775781460773758+79.14%

Kas yra Interport Token (ITP)

Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!

Interport Token (ITP) išteklius

Interport Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Interport Token (ITP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Interport Token (ITP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Interport Token prognozes.

Peržiūrėkite Interport Token kainos prognozę dabar!

ITP į vietos valiutas

Interport Token (ITP) Tokenomika

Supratimas apie Interport Token (ITP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ITPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Interport Token (ITP)

Kiek Interport Token(ITP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ITP kaina USD valiuta yra 0.01533763USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ITP į USD kaina?
Dabartinė ITP kaina USD valiuta yra $ 0.01533763. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Interport Token rinkos kapitalizacija?
ITP rinkos kapitalizacija yra $ 535.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ITP apyvartoje?
ITP apyvartoje yra 34.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ITP kaina?
ITP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.96USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ITP kaina?
ITP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0041233USD.
Kokia yra ITP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ITP yra --USD.
Ar ITP kaina šiais metais kils?
ITP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ITP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:54:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.